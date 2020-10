Chelsea : Thiago Silva ne regrette pas d'être parti du PSG

Parti du Paris Saint-Germain cet été après huit ans de bons et loyaux services, Thiago Silva (36 ans) s’était déjà exprimé sur les dessous de son départ de la capitale hexagonale. Aujourd’hui, le défenseur brésilien ne regrette rien. Mieux, il savoure le fait d’avoir tenté une nouvelle expérience, même s’il a avoué que rallier la Premier League à son âge n’est pas une mince affaire.

« J’étais à Paris depuis huit ans. Vous finissez par tomber dans une routine. Pour moi, ça aurait été difficile de repartir un an avec toute cette pression de devoir gagner la Ligue des Champions. Donc j’ai changé d’air, et je me sens un peu plus tranquille ici. Ça ne veut pas dire que je n’ai pas de pression. La pression est la même ici. Je suis venu pour aider et j’avoue que le défi est énorme. Normalement, les joueurs de 36 ans partent de Premier League pour jouer dans des championnats plus faciles. Moi je fais l’inverse, mais j’ai confiance. Je remercie Chelsea et (Frank) Lampard d’avoir accepté de me faire venir. Je vais rendre la pareille sur le terrain, mais le défi est énorme », a-t-il déclaré au micro de Estadio Interativo.