Barça : les joueurs ne veulent pas aller à Dallas !

Quelle drôle d’idée. Alors que les Barcelonais pleurent encore la grave blessure de Gavi, survenue avec l’Espagne durant la dernière trêve internationale, qui résulterait d’un calendrier trop chargé et d’une mauvaise gestion de la RFEF, ces derniers doivent affronter le Club América dans le Texas, à Dallas, le 21 décembre prochain. Un match amical totalement inutile qui aura lieu pendant la trêve hivernale, juste avant noël, qui ne chauffe visiblement pas du tout le vestiaire du FC Barcelone selon Sport.

Il faut dire que cette rencontre à l’autre bout du monde, à Dallas aux États-Unis, qui plus est pendant les vacances, va à l’encontre de la récente indignation des hautes sphères catalanes après la blessure de Gavi. Le club ne fait rien pour alléger le calendrier des joueurs, qui joueront déjà le 20/12 contre Almeria en Liga, avant donc de s’envoler vers le Texas pour s’opposer au Club América le 21, soit 25h plus tard seulement avec le décalage horaire ! Un match à but lucratif puisque le Barça empochera 4 M€. Les joueurs, eux, toucheront 100 000 € s’ils y participent sans broncher. L’argent, avant le sportif et la santé des footballeurs…