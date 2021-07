PSG : Sergio Ramos juge la Ligue 1

La suite après cette publicité

La Ligue 1 n'avait pas connu tel engouement depuis la signature de Neymar au Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone, en 2017. Mais depuis quelques jours et l'arrivée officielle de Sergio Ramos (35 ans) dans les rangs du club de la capitale, et ce pour les deux prochaines saisons, l'effervescence au sein du football français. Les réseaux sociaux s'enflamment, tout comme les observateurs du ballon rond dans l'Hexagone. Le défenseur central espagnol, désormais ex-légende du Real Madrid, a évoqué la Ligue 1, n'hésitant pas à la comparer à la Liga qu'il a côtoyée toute sa carrière.

Interrogé par L'Equipe pour savoir si un joueur comme lui, avec son palmarès et son histoire, se savait attendu au tournant dans chaque stade français, Sergio Ramos a répondu : « oui mais cela ne changera pas grand-chose à ce que j'ai vécu jusqu'ici. J'ai toujours assumé la pression et l'exigence qu'on place en moi. Que je joue dans un stade de Ligue 1 ou dans un stade de Liga, la finalité reste la même : gagner ou perdre. »Les fans des différentes écuries de l'élite du football français sont donc prévenus, pour leur plus grand bonheur.