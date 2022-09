Le PSG a tenté de voler 2 joueurs au Real Madrid !

La suite après cette publicité

C'est tendu entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Surtout depuis cet été et ce feuilleton Mbappé, sur lequel il est inutile de revenir tant il est encore présent dans nos esprits. Mais avant déjà, ça sentait la poudre, avec des déclarations de Leonardo dans les médias, et certains dossiers comme Mauricio Pochettino ou Sergio Ramos. Et cet été, le PSG a failli jouer un sale tour aux Merengues.

Comme l'indique Defensa Central, la direction du PSG avait jeté son dévolu sur deux joueurs du Real Madrid. Le premier d'entre eux n'était autre que Vinicius Junior, qui avait déjà été convoité par l'ancien DS Leonardo par le passé. Les Madrilènes ont aussitôt fermé la porte, considérant le joueur de la Canarinha comme essentiel pour le présent mais surtout pour l'avenir de leur club.

Un "non" catégorique

Le deuxième, c'est Fede Valverde. Comme Liverpool, les Parisiens ont aussi lancé un assaut en sous-marin pour le joueur. Sans succès, notamment parce que l'Uruguayen a rapidement fait savoir aux Parisiens qu'il n'avait aucune intention de les rejoindre. Pas qu'il n'apprécie pas le PSG, mais tout simplement parce qu'il considère que le Real Madrid est sa maison et qu'il se voit même prendre sa retraite du côté du Bernabéu.

Une attitude qui a particulièrement plu à Carlo Ancelotti, et qui explique, en plus de ses performances bien sûr, pourquoi l'Italien compte tant sur lui cette saison et l'a définitivement installé dans son onze titulaire. Un message clair envoyé au PSG mais aussi aux autres cadors européens qui seraient tentés de passer à l'attaque à l'avenir...