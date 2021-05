Jocelyn Gourvennec à Guingamp, ça brûle

Deux ans après avoir mis un terme à son deuxième passage sur le banc de touche de l’EA Guingamp, Jocelyn Gourvennec est bien parti pour entraîneur le club breton pour la troisième fois de sa carrière, après des passages entre 2010 et 2016 et en 2018/2019. L’information est signée Ouest-France qui précise que le consultant du Canal Football Club et l’EAG sont proches d’un accord.

À Roudourou, Gourvennec remplacerait Frédéric Bompard, qui ne souhaite plus retrouver une peau d'entraîneur-adjoint, mais occuperait le poste de manager sportif. Pour rappel, Guingamp occupe actuellement la douzième place du classement de Ligue 2.