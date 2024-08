SM Caen, Sunderland : où en est le dossier Alexandre Mendy ?

Victor Osimhen, Joao Félix, Romelu Lukaku… Cet été, le mercato tient encore en haleine les amoureux du ballon rond avec de nombreux feuilletons. Parmi eux, celui d’Alexandre Mendy, toujours sous contrat avec le SM Caen après avoir affiché sa volonté de rejoindre Sunderland. En instance de départ depuis plusieurs semaines, l’attaquant bissau-guinéen (7 sélections) - ardemment convoité durant cette fenêtre estivale (Lecce, la Sampdoria, la Salernitana ont récemment tenté leur chance mais le joueur est déterminé à l’idée de rejoindre les Black Cats) - disposait pourtant d’un engagement clair de son ancienne direction mais voit, pour l’heure, son départ bloqué.

Une réalité s’expliquant notamment par la nouvelle page ouverte par le club normand, récemment passé sous le pavillon de la famille Mbappé. Interrogé par nos soins, le conseiller de l’attaquant de 30 ans, Yacine Ayad, a d’ailleurs tenu à mettre les choses au clair dans ce dossier. «Actuellement, Alex s’entraîne à part contrairement à ce que la presse a voulu montrer. Il est irréprochable dans son travail et dans son investissement», nous a-t-il tout d’abord confié avant de revenir sur les coulisses de l’été traversé par son protégé.

Sunderland a revu son offre à la hausse

«C’est Olivier Pickeu (ancien président du SM Caen, ndlr), au moment de la prolongation d’Alex, qui s’était engagé auprès de nous (Alexandre Mendy et son conseiller) à laisser partir Alex, quelque soit l’issue sportive du club. Je tenais à revenir sur ce point. La parole donnée était celle d’Olivier Pickeu, qui nous a laissé comprendre que Pierre-Antoine Capton (actionnaire minoritaire du SM Caen, ndlr) était dans les confessions mais la vérité est tout autre. Je tenais donc à dédouaner Pierre-Antoine de toute responsabilité car à aucun moment il a eu vent de tout ça. C’est un homme de parole et, aujourd’hui, qu’Alex parte ou qu’il reste, il était primordial pour moi de rétablir la vérité. Il s’est rendu disponible et à l’écoute d’Alex et de sa famille. Je le remercie pour ça et je lui en suis reconnaissant».

Et de conclure : «Alex est toujours déterminé à rejoindre Sunderland, il reste une dizaine de jours, on lâchera rien, notre détermination est intacte. On reste positif et on compte sur la nouvelle direction pour débloquer cette situation». Pour rappel, le meilleur buteur de la dernière saison de Ligue 2 s’entraîne toujours à part et espère un dénouement heureux avant la fin du mercato estival, à l’heure où Mbaye Niang est lui cité en Normandie. De son côté, Sunderland a revu son offre à la hausse (montant compris entre 2 et 3 millions d’euros, bonus compris) et attend également un signe des hautes sphères caennaises…