Osimhen, Lukaku, Coman… les 10 dossiers chauds en passe d’enflammer la fin du mercato !

Des transferts records, des retournements de situation, des départs inattendus… Chaque mercato réserve son lot de surprises. Cet été encore, le marché des transferts n’a cessé de faire parler. Si certaines formations ont fait preuve d’une frénésie certaine, à l’instar de l’OM, d’Aston Villa, de Chelsea ou encore de l’Atlético de Madrid, d’autres ont fait le choix de la discrétion. Liverpool et le MHSC peuvent, à ce titre, en témoigner. En France, l’interminable feuilleton autour des droits TV aura d’ailleurs largement impacté les clubs, plongés dans un climat d’incertitude. Oui mais voilà, à moins de deux semaines de la fermeture de cette fenêtre estivale - à quelques exceptions près, notamment en Turquie (13 septembre) et en Arabie saoudite (6 octobre) - certains dossiers pourraient encore enflammer le marché. De Victor Osimhen à Romelu Lukaku en passant par João Félix, Kingsley Coman, Manuel Ugarte, Federico Chiesa, Conor Gallagher, Adrien Rabiot, Sergio Ramos ou encore Memphis Depay, Foot Mercato vous propose un bilan des noms prêts à provoquer l’étincelle.

Victor Osimhen et Romelu Lukaku, deux dossiers intimement liés…

Il s’agit très certainement du principal feuilleton de ce mercato estival. Sous contrat jusqu’en 2026 avec Naples, Victor Osimhen est, une nouvelle fois, annoncé sur le départ. Pisté par le Bayern Munich ou encore le PSG au cours des derniers mois, c’est finalement du côté de Chelsea que l’attaquant nigérian pourrait se diriger. D’après Sky Italia, le club de Premier League souhaite, en effet, boucler l’arrivée d’un nouvel avant-centre avant la fin de ce mercato et Enzo Maresca a validé l’éventuel transfert de l’ancien buteur du LOSC. La publication italienne a également révélé que l’attaquant âgé de 25 ans est ouvert à l’idée de rejoindre les Blues. Toutefois, il a posé ses conditions : il veut signer là-bas uniquement dans le cadre d’un transfert définitif. Il n’acceptera pas de prêt, lui qui veut quitter les Partenopei. Un départ qui pourrait, dans le même temps permettre aux Napolitains de récupérer Romelu Lukaku, priorité absolue d’Antonio Conte pour son attaque.

Il Mattino expliquait récemment, en ce sens, que le directeur sportif du club italien, Giovanni Manna, s’était déplacé à Londres pour boucler ce deal, proposant Victor Osimhen contre Romelu Lukaku, Cesare Casadei ainsi qu’un joli chèque d’un montant compris entre 45 et 50 millions d’euros. Méfiance toutefois car malgré cette avance significative, le Belge est toujours dans la réserve de l’écurie londonienne, et ce à deux semaines de la fin du mercato. C’est une situation très compliquée, vous le savez très bien. Je suis désolé car tout est bloqué, je ne peux rien dire d’autre, que puis-je dire… Lukaku ? Je ne parle pas de joueurs qui ne le font pas, je viens de Naples, c’est une situation qui doit être réglée par les responsables, assurait, de son côté, Conte interrogé sur le sujet. Nul doute que ces opérations conjointes vont continuer de faire parler du côté de Stamford Bridge et du Diego Armando Maradona…

João Félix, l’autre feuilleton de l’été

De retour à l’Atlético de Madrid mais toujours annoncé sur le départ, João Félix (24 ans) pourrait lui aussi voguer vers de nouveaux horizons. Depuis plusieurs semaines, l’international portugais est ainsi lié à différentes rumeurs. D’un retour à Benfica à l’intérêt affiché par Aston Villa en passant par la possibilité de le voir s’exiler en Arabie saoudite, chacun y va de son pronostic. Pourtant, à l’heure où nous écrivons ces lignes, la piste la plus chaude semble être… Chelsea. Dans cette optique, la presse lusitanienne affirmait, au cours des dernières heures, que les Blues étaient revenus à la charge avec une offre réévaluée, eux qui ont vu une première proposition de 35 M€ refusée par les Colchoneros. Ainsi, les deux formations seraient désormais en passe de trouver un accord pour la vente du natif de Viseu. Montant de l’opération ? 46 millions d’euros et des variables qui pourraient dépasser six millions d’euros. Une nouvelle proposition qui semble convenir à l’écurie madrilène et qui devrait donc permettre de mettre fin à cet interminable feuilleton.

Kingsley Coman, un avenir flou…

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Bayern Munich, l’international français vit également un été agité. Poussé vers la sortie par la formation bavaroise, le Tricolore, qui touche 20 M€ par an, n’entre plus dans les plans des Allemands, lassés par ses nombreuses blessures. De quoi forcément attiser les convoitises de la concurrence. Parmi les principaux candidats à sa venue, Manchester City, le PSG et le FC Barcelone sont notamment cités, alors que le joueur a lui récemment refusé de rejoindre Fenerbahçe, où José Mourinho le voulait. Formé à Paris, le héros de la finale de Ligue des Champions 2020 se verrait plutôt revenir au PSG mais l’arrivée de Désiré Doué risque bel et bien de fragiliser définitivement sa volonté. Reste désormais à voir si les Skyblues, orphelins d’Oscar Bobb et surtout Julian Alvarez, passeront à l’action dans la dernière ligne droite du mercato, à l’heure où le Bayern semble, de son, côté, disposé à laisser filer son protégé sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Manuel Ugarte, entre Paris et Manchester

Si Kingsley Coman ne devrait finalement pas poser ses valises dans la capitale française, Manuel Ugarte (23 ans) pourrait lui les faire. Reste désormais à savoir pour quelle destination. Après avoir progressivement disparu des radars, notamment lors des rendez-vous européens, le milieu de terrain uruguayen ne semble pas vraiment rentrer dans les plans de Luis Enrique, qui plus est après l’arrivée récente de Joao Neves, étincelant pour sa première sous le maillot parisien. Dès lors, l’ancien joueur du Sporting CP ne devrait pas faire de vieux os dans la Ville Lumière. Courtisé par Manchester United - déterminé à l’idée de renforcer son milieu de terrain malgré les présences de Casemiro, Scott McTominay, Kobbie Mainoo, Christian Eriksen, Bruno Fernandes ou encore Mason Mount - le natif de Montevideo va-t-il s’envoler pour la Premier League ? Aux dernières nouvelles, ce dossier demeure complexe, notamment au regard des exigences parisiennes, à savoir 60 M€. Un montant qui n’a pas manqué de refroidir Manchester United, même si certains médias britanniques affirment que l’Uruguayen est toujours suivi.

Federico Chiesa, bras de fer engagé avec la Juve…

L’un des points chauds du marché de la Serie A. S’il est presque certain que l’avenir de Federico Chiesa (26 ans) ne se fera pas avec la Juve, la Vecchia Signora ne lui a toujours pas trouvé une porte de sortie. Sous contrat jusqu’en 2025, l’ailier italien n’est pas forcément désiré par son nouvel entraîneur Thiago Motta. «Notre position sur Federico Chiesa n’a pas changé. Il ne fait pas partie de nos plans. Nous avons discuté. C’est une démonstration du respect que j’ai pour tout le monde. La transparence, la clarté, c’est ma façon de communiquer avec mes joueurs», a ainsi confirmé l’ex-milieu du PSG. Problème de taille ? L’intéressé ne veut pas forcément partir et surtout pas n’importe où. Récemment Tuttosport indiquait d’ailleurs que le joueur avait d’ores et déjà refusé deux offres. Si la formation saoudienne d’Al-Ahli a bien tenté sa chance pour compenser le départ d’Allan Saint-Maximin du côté de Fenerbahçe, le Transalpin a rejeté cette proposition exotique, malgré un salaire estimé entre 15 et 20 millions d’euros. Dans le même temps, l’ancien de la Fiorentina a recalé Besiktas, ne donnant même pas suite à l’appel téléphonique des dirigeants turcs. Et pour cause. Que ce soit avec la Juventus ou un autre club, Chiesa souhaite à tout prix jouer la Ligue des Champions. De quoi tendre la situation du côté de Turin, alors que tout porte à croire que sa situation ne se résoudra pas avant la dernière minute…

Conor Gallagher, un départ avorté…

Annoncé sur le départ de Chelsea alors qu’Enzo Maresca ne compte pas sur lui pour la saison à venir, Conor Gallagher devait rejoindre l’Atlético de Madrid au cours de ce mercato estival. Désireux de recruter l’Anglais (18 sélections) pour leur entrejeu, les Colchoneros avaient même trouvé un accord pour recruter le joueur de 24 ans. Problème, le transfert envoyant Samu Omorodion dans le sens inverse est tombé à l’eau il y a quelques jours et a finalement plombé le départ du milieu de terrain britannique. Rentré à Londres depuis - notamment pour préserver sa santé mentale et physique - l’ancien de Crystal Palace se retrouve donc dans l’impasse mais espère encore une issue positive. Le natif d’Epsom finira-t-il par atterrir dans la capitale ibérique ou le deal capotera-t-il défensivement ? Voici une autre interrogation de cette fin de mercato…

Adrien Rabiot, le suspense est entier

«Après cinq saisons à la Juventus, cinq ans à Turin, je veux dire 'au revoir’ et merci. Vous tous qui avez été là pour moi. Le club et tout son staff. Et vous, les fans, toujours proches et très affectueux ! Merci pour tout, Juventus. Au revoir et bonne chance». En postant ce message sur ses réseaux sociaux, l’ancien milieu du PSG a lui aussi acté son futur. Auteur d’une nouvelle saison solide avec la Juventus et demi-finaliste de l’Euro 2024 avec la France, le milieu français de 29 ans n’a pourtant toujours pas trouvé de nouveau défi depuis cette annonce. Annoncé dans le viseur du Real Madrid ou encore de l’AS Milan, l’international français (48 capes et 4 buts) a également été lié à Galatasaray, Liverpool - en cas d’échec définitif de la piste Martin Zubimendi - ou encore Manchester United. Autant de prétendants prêts à agiter la fin de mercato du natif de Saint-Maurice…

Sergio Ramos, entre la MLS et la Saudi Pro League mais…

En fin de contrat du côté du Séville FC, Sergio Ramos a finalement décidé de quitter le club andalou. Âgé de 38 ans, le défenseur espagnol est désormais à la recherche d’un nouveau challenge. Pourtant, à quelques jours de la fin du marché des transferts, l’ancien joueur du PSG n’a pas trouvé chaussure à son pied. Ces dernières semaines, Mundo Deportivo précisait toutefois que le joueur formé chez les Nervionenses avait plusieurs destinations envisageables. Ainsi, le club de San Diego, qui débutera en MLS à compter de 2025, serait prêt à lui offrir un véritable pont d’or. En effet, la franchise californienne envisagerait de lui proposer un salaire estimé à 12 millions d’euros par an. Mais ce n’est pas tout. Outre le sol américain, l’international espagnol (180 sélections, 23 buts) pourrait également se laisser tenter par le challenge saoudien. Déjà approché par la Saudi Pro League l’été dernier, Ramos avait finalement opté pour le projet andalou, mais son départ acté ne devrait pas manquer de raviver l’intérêt du Golfe avant la mi-octobre. Enfin, d’autres marchés devraient aussi être scrutés par l’intéressé. À l’instar de ses compatriotes, David Villa ou Andrés Iniesta, SR4 pourrait alors rebondir au Japon, voire en Turquie, deux pays réputés pour accueillir les joueurs en fin de carrière. Affaire(s) à suivre…

Memphis Depay, un drôle d’été

Pour conclure ces dossiers chauds de la fin du mercato estival et si d’autres noms auraient également pu figurer dans cette liste non-exhaustive, à l’instar de Wissam Ben Yedder, Mats Hummels ou encore Mario Hermoso, sans club depuis son départ de l’Atlético de Madrid, le cas de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais n’est pas non plus réglé. Libre depuis la fin de son bail à l’Atlético de Madrid, le Néerlandais est toujours en quête d’un nouveau challenge mais les pistes ne sont pas nombreuses. Excepté la folle rumeur l’envoyant à l’OM, Depay a été lié à Côme et à l’Inter Milan mais les Nerazzurri ont rapidement été rebuté par les exigences financières de l’intéressé. Plus récemment, Besiktas, Fenerbahçe et Galatasaray ont, eux-aussi, affiché un intérêt pour le natif de Moordrecht mais aucune avancée concrète n’a depuis été observée. Un drôle de mercato qui pourrait finalement déboucher sur un départ en MLS, voire un retour en Eredivisie. En attendant de connaître la future destination du Batave, il reste quelques jours aux différentes écuries européennes pour faire leurs emplettes et mettre ainsi fin à ces innombrables feuilletons…