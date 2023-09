Jenni Hermoso sort du silence et pointe du doigt la RFEF !

Depuis le sacre lors du dernier Mondial féminin, l’Espagne est impliquée dans une sale affaire. La faute en grande partie au désormais ex-président de sa fédération, Luis Rubiales, coupable d’un baiser non consenti sur la bouche de Jenni Hermoso lors des célébrations. Si la saga suit son cours depuis plusieurs semaines, la joueuse est sortie du silence pour soutenir ses partenaires de sélection qui viennent d’être appelées par le coach, Montse Tomé, après avoir pourtant annoncé ne plus vouloir jouer pour la Roja. Et ce malgré le fait que la RFEF ait tenté de rassurer à propos d’un "nouvel environnement", plus sain, qui souhaite aller dans la bonne direction.

«Me protéger de quoi ? Soyons clairs, une déclaration a été faite aujourd’hui selon laquelle l’environnement au sein de la fédération serait sûr pour que mes collègues puissent y revenir, mais lors de la même conférence de presse, il a été annoncé qu’ils ne m’appelleraient pas pour me protéger. Me protéger de quoi ? Et de qui ? Nous cherchons depuis des semaines, voire des mois, une protection contre la RFEF qui n’est jamais arrivée. Les personnes qui nous demandent désormais de leur faire confiance sont les mêmes qui ont dévoilé aujourd’hui la liste des joueuses qui ont demandé à NE PAS être convoquées. Les acteurs sont convaincus qu’il s’agit là d’une nouvelle stratégie de division et de manipulation visant à nous menacer de répercussions juridiques et de sanctions économiques. C’est une preuve encore plus irréfutable qui montre qu’aujourd’hui encore, rien n’a changé. Je veux une fois de plus montrer mon plein soutien à mes collègues qui ont été surprises et contraintes de réagir à une autre situation malheureusement provoquée par ceux qui continuent de prendre des décisions au sein de la RFEF. C’est pourquoi nous nous battons et pourquoi nous le faisons de cette manière.» Et c’est signé Jenni Hermoso.