Jean Onana quitte le RC Lens pour le Besiktas

Le Racing Club de Lens a annoncé ce vendredi soir le départ de son milieu de terrain international camerounais Jean Onana (23 ans) vers la Süper Lig, puisqu’il rejoint le Besiktas JK, comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité. Celui qui était arrivé chez les Sang-et-or en provenance de Bordeaux l’été dernier les quitte contre un chèque estimé à un peu plus de 4 millions d’euros.

La suite après cette publicité

«Jean Onana rejoint le Besiktas. Apparu à 23 reprises toutes compétitions confondues sous la tunique sang et or, dont 10 fois dans le onze de départ, le milieu défensif rallie le club de Besiktas en première division turque. Merci et bonne continuation Jean !», peut-on lire dans le communiqué du RCL.

À lire

Amical : Strasbourg s’incline face au Besiktas