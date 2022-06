La Liga souhaite jouer pendant la Coupe du Monde

Pour la première fois, la Coupe du Monde sera disputée à la fin de l'année civile, en plein cœur de la saison. Si les meilleurs joueurs, sauf exception, seront présents au Mondial, ce n'est pas le cas de la majorité de ceux qui remplissent les championnats. Ainsi, la Liga souhaiterait trouver une solution pour que ses joueurs ne se rendant pas au Qatar ne perdent pas le rythme pendant la Coupe du Monde.

Pour ce faire, la Liga aimerait faire disputer à ses équipes des matchs aux États-Unis et au Mexique, un marché où le football espagnol se développe. Les clubs pourraient alors affronter des équipes locales ou bien se défier entre eux, cela reste encore à définir selon Marca, qui explique que la Liga 2 serait de son côté maintenue et mise en avant pendant la CDM. Pour ce qui est du Barça et du Real, qui devraient perdre la majorité de leur effectif, aucune décision n'a pour le moment été prise.