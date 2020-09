PSG : pas d'arrivée imminente prévue sur le mercato

Les soucis de Thomas Tuchel s'accumulent. Un blessé de plus est à déplorer pour l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui a perdu Idrissa Gueye dès la 20e minute de jeu face à Nice et qui a terminé la rencontre avec Mitchel Bakker en axial gauche et Dagba en latéral gauche. Pour autant, l'entraîneur parisien ne semble pas optimise sur une arrivée imminente de renforts.

« Pour le mercato, j'ai tout dit, on doit attendre », a-t-il glissé dans un soupir en conférence de presse. Relancé pour savoir s'il pouvait espérer une recrue pour le prochain match, à Reims dimanche prochain, le coach allemand a répondu : « je ne sais pas, honnêtement. »