Mercato : le Barça va encore se faire recaler par une cible XXL

Le FC Barcelone a la gueule de bois. Durant de longs mois, les pensionnaires du Camp Nou ont travaillé d’arrache-pied pour faire revenir la légende Lionel Messi. Ils pensaient y parvenir puisque l’attaquant de 35 ans avait fait du Barça sa priorité comme l’a expliqué son père et agent Jorge en début de semaine. Le footballeur avait échangé à plusieurs reprises avec Xavi, qui lui a vendu son projet. Mais plusieurs obstacles se sont dressés sur la route des Catalans, concurrencés par l’Inter Miami et Al-Hilal.

Bernardo Silva s’éloigne

Dans le dur financièrement, les Blaugranas étaient surveillés de près par la Liga, qui a finalement validé leur plan de viabilité. On se disait que les Culés avaient fait le plus dur. Mais tout est finalement tombé à l’eau. Et c’est l’Inter Miami qui a raflé la mise. L’Argentin ne voulait plus attendre et surtout il ne souhaitait pas être tenu pour responsable de ventes ou de baisses de salaire. Cet échec est un très gros coup dur pour les Culés. Mais ce n’est peut-être pas la seule mauvaise nouvelle pour eux.

En effet, Sport révèle ce jeudi que la piste menant à Bernardo Silva (28 ans) risque très fort de tomber, elle aussi, à l’eau. Déjà approché l’été dernier, le Portugais était finalement resté à Manchester City puisque les Catalans n’avaient pas réussi à vendre Frenkie de Jong. Un an plus tard, il plaît toujours autant à Xavi qui veut un milieu de terrain offensif et expérimenté. Des qualités que l’international lusitanien possède, en plus de son talent.

Le Barça avait la préférence du joueur mais…

Mais Sport explique que recruter Bernardo Silva, qui pourrait annoncer son départ de Manchester City après la finale de la Ligue des Champions, est très compliqué. Il faudra que le club réussisse à vendre plusieurs joueurs (on parlait d’une vente d’au moins 40 millions d’euros pour finaliser le retour de Messi, ndlr) pour mettre la main sur le Portugais. Ce qui est très difficile pour les Culés, puisque les joueurs transférables ne veulent pas s’en aller ou qu’ils n’ont pas d’offres suffisamment intéressantes. Même si au club certains pensent que des éléments s’en iront tôt ou tard, le temps presse pour les champions d’Espagne.

D’autant que Sport ajoute que l’offre du Paris Saint-Germain enterre pratiquement les espoirs du club espagnol. Tant au niveau du salaire que de l’indemnité de transfert, surpasser la proposition du PSG, qui peut compter sur les bons rapports entre Jorge Mendes (agent de Bernardo Silva) et Luis Campos (conseiller football), sera impossible pour le FC Barcelone. Ce, même si Bernardo Silva préfère rejoindre la Liga. La publication espagnole assure que c’est à Paris qu’il devrait signer, sauf retournement de situation. Un nouveau coup dur en perspective pour le Barça.