Alcorcon : un joueur viré après avoir posté une vidéo sur les réseaux sociaux

Attaquant d’Alcorcon en Liga2, deuxième division espagnole, Raul Asencio (23 ans) a vu son contrat être résilié ce mardi. Ce dernier avait récemment publié une vidéo de lui au volant de sa voiture, roulant à environ 160 km/h, le tout avec un café à la main, ce qui n’a semble-t-il pas plu à son club.

La suite après cette publicité

«AD Alcorcón annonce la résiliation du contrat de Raúl Asencio avec notre club. Nous remercions Raúl pour son travail durant ces mois au sein de notre club et lui souhaitons bonne chance pour ses futurs projets», a annoncé le club. Son agent, un certain Mino Raiola, devra donc lui trouver un nouveau point de chute. Raul Asensio était arrivé libre l’été dernier en provenance du Genoa.

Bizzare story of the day.



Alcorcón have rescinded the contract of their player Raúl Asencio.



The forward had uploaded this video to his Instagram account, showing him speeding and distracted, holding a coffee and his phone.pic.twitter.com/j2HUITYXGo