OL - Brest : Steve Mounié accepte les chambrages

Au terme de l’un des matches les plus spectaculaires de la saison en Ligue 1, l’OL s’est imposé face à Brest ce dimanche soir (4-3). Une issue qui a mis du temps avant de dessiner, mais qui permet à l’OL (7e) d’entretenir ses rêves d’avenir européen (Lens est 6e et possède deux points d’avance). Après la rencontre, l’attaquant brestois Steve Mounié, auteur du premier but breton, a livré un constat lucide, indiquant par ailleurs qu’il acceptait les chambrages après une telle rencontre.

La suite après cette publicité

«C’était un grand match, j’accepte le chambrage, a-t-il amorcé au micro de Prime Video. C’était un match électrique, il y a un sentiment de déception totale parce qu’à 3-1 on s’imaginait gagner le match, c’est incroyable. Il y a eu des faits de jeu dans les deux sens mais on avait réussi à rendre l’avantage mais malheureusement, on perd sur la fin. C’était un beau match, j’ai pris beaucoup de plaisir. »