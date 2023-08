Le tacle de Kevin De Bruyne au PSG sur le dossier Kylian Mbappé

Durant tout l’été, le feuilleton Kylian Mbappé a animé le mercato du PSG. La star française est sur toutes les bouches. Et on commencerait presque à en oublier le terrain. Pour Sky Sports, les stars de Manchester City ont participé à un petit jeu pour dire qui allait gagner un Ballon d’Or en premier entre Haaland, Vinicius et Kylian Mbappé. Et Kevin De Bruyne a décidé de mettre son partenaire norvégien en premier et Mbappé en dernier. Il a expliqué son choix avec la sincérité qu’on lui connaît.

« Pourquoi je mets Vinicius devant Mbappé dans mon classement pour le vainqueur du Ballon d’Or ? Parce que je ne sais pas où jouera Mbappé cette saison. Je pense aussi que c’est plus difficile pour Mbappé de gagner au PSG. Il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait aller au Real Madrid, alors peut-être que je le mettrais premier devant Haaland ou quelque chose comme ça. Mais Erling est mon Ballon d’Or avec la saison qu’il a fait. »