PSG : Leonardo et l'accumulation des remontadas

Dans un long entretien, Leonardo, le désormais ex-directeur sportif du PSG s'est exprimé sur la remontada subie contre le Real Madrid et a tenté d'apporter quelques éléments de réponse : «On ne se dit rien parce qu'on connaît le football. On est confiants, oui, comme l'était Chelsea en quarts (éliminé après prolongation, 1-3, 3-2 a.p.) ou Manchester City en demies (4-3 puis 1-3 en menant encore 1-0 à la 89e minute)... C'est un sujet auquel on doit réfléchir, d'ailleurs : pourquoi arrive-t-il autant de remontadas?»

«Je pense que c'est lié à deux éléments. Aujourd'hui, tu as tellement de choses autour du foot, tellement de choses dans la tête, qu'il n'est pas facile de garder la concentration pendant plus de quatre-vingt-dix minutes. Les joueurs représentent beaucoup de choses, il y a une entreprise derrière, de gros enjeux. Quand j'étais joueur, le contexte était moins lourd, aujourd'hui c'est difficile. Le second élément, ce sont les nouveaux usages. Ce n'est pas possible de se passer tout le temps le ballon devant ton but sans risque. Et quand tu encaisses un but comme ça, tu continues,» pouvait-on lire dans les colonnes de L'Equipe.