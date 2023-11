Portugal : Cristiano Ronaldo est encore loin d’être fini

17 matches, 16 buts, 9 passes décisives. Les statistiques de Cristiano Ronaldo sur ce début de saison parlent pour lui. Plus globalement, sur l’année 2023, la star portugaise est sur son nuage. Il fait ainsi partie des meilleurs buteurs du monde sur l’année civile avec 46 réalisations. Des chiffres fous qui prouvent, qu’à 38 ans, CR7 est loin d’être fini pour le haut niveau. Même s’il a évidemment bénéficié de son passage dans le championnat saoudien qu’il domine actuellement avec Al-Nassr, le quintuple Ballon d’Or a réussi l’exploit de redevenir un candidat très crédible en sélection portugaise. Ce n’était pas facile puisqu’il était, de base, promis à une retraite internationale.

En froid avec Fernando Santos qui l’avait renvoyé sur le banc lors du Mondial 2022, CR7 semblait ainsi à la fin de son cycle avec le Portugal. Et son transfert vers l’Arabie saoudite était censé boucler la boucle. Et pourtant… Le nouveau sélectionneur Roberto Martinez n’avait pas été capable d’écarter définitivement le Portugais. De quoi déplaire fortement aux supporters de la Seleçao, qui voulaient tourner la page et miser sur la jeunesse offensive de cette équipe avec Rafael Leao, Gonçalo Ramos, Joao Felix, Bernardo Silva ou Diogo Jota. Mais, il ne faut pas enterrer trop vite Cristiano Ronaldo. Car depuis l’arrivée de l’ancien sélectionneur de la Belgique, CR7 est un indéboulonnable et plante but sur but. « Ma discussion avec CR7 fut honnête et ouverte. J’ai vu un joueur qui voulait tout donner pour la Seleção. C’est une conversation privée, mais il était très clair que l’intention de Cristiano était de faire ce dont la sélection avait besoin, sans penser à lui», avait expliqué Martinez.

Des buts et un rôle d’exemple

Ce jeudi, CR7 a encore été déterminant pour son équipe en ouvrant le score face au Liechtenstein (2-0). La légende du Real Madrid a désormais inscrit 10 buts lors des qualifications à l’Euro 2024 et il est le co-meilleur buteur des éliminatoires avec Romelu Lukaku. Cristiano Ronaldo est aussi devenu le premier joueur de l’histoire à avoir inscrit 10 buts en sélection à l’âge de 38 ans. Une longévité qui impose le respect et impressionne ses coéquipiers. «Quand on est jeune, on a beaucoup d’énergie mais on continue à faire beaucoup d’erreurs et à apprendre de chaque expérience. Je regarde toujours ce que fait Cristiano Ronaldo, car il me semble qu’il a marqué plus de buts après l’âge de 30 ans qu’avant. Et cela montre qu’il est toujours possible de s’améliorer. Cela signifie aussi qu’à 26 ans, on est peut-être loin de son apogée et c’est ce que j’espère», a ainsi expliqué récemment Diogo Jota.

Même son de cloche pour son entraîneur qui profite au maximum de ses capacités et son statut de leader. « Cristiano va bien, il joue beaucoup de minutes et marque beaucoup de buts avec son club. Il a beaucoup d’expérience en équipe nationale, il représente un stimulant et une référence pour les jeunes». Mais même en forme, Cristiano Ronaldo doit encore prouver. Car s’il a bien planté 10 buts en 8 matches, l’adversité restait assez moyenne (Luxembourg, Liechtenstein, Islande, Bosnie, Slovaquie). Il sera donc attendu face à des adversaires d’un autre calibre pour porter son équipe. Ou plutôt pour aider son équipe car la nouvelle version de CR7 ne peut plus tout faire tout seul. Et ça, l’intéressé semble l’avoir bien compris désormais. S’il continue sur sa lancée, il pourrait être un vrai atout pour le Portugal lors du prochain Euro 2024. Un objectif clairement affirmé par le joueur…