PSG : Vitinha avoue que les joueurs se sont relâchés

Le PSG s’est fait peur, mais le PSG est en demies. Malgré un avantage confortable de 3-1 et un score de 2-0 assez vite dans le match, le club de la capitale a souffert contre Aston Villa et s’est incliné 3-2. Et l’attitude parisienne n’a pas plu à Vitinha, qui s’est exprimé au micro de Canal+ après la rencontre.

La suite après cette publicité

« On savait que la qualification, c’était le plus important et que ce n’est pas facile. On a bien commencé, mais on s’est mis en difficulté. On affrontait une équipe qui n’avait rien à perdre et on a lâché. Nous nous sommes relâchés en deuxième période. C’est un peu inconscient. Quand tu le fais en Ligue des champions, tu le paies. On a réussi à tenir la qualification. Tu essayes de faire des choses que tu ne peux pas faire. Après, ils commencent à croire. Il faut souligner notre manière d’aller de l’avant et de tenir jusqu’à la fin », a expliqué le Portugais.