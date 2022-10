RC Lens : Seko Fofana ravi d'être à la mode

Le très courtisé Seko Fofana a prolongé son contrat avec les Sang et Or du RC Lens l'été dernier jusqu'en juin 2025, avec une très belle mise en scène au stade Bollaert. Le milieu Ivoirien de 27 ans et capitaine de Lens a bien débuté sa saison avec deux buts et deux passes décisives en huit matchs de Ligue 1. Il s'est entretenu avec L'Équipe sur sa prolongation notamment.

La suite après cette publicité

Et voici ce qu'il a répondu quand il lui a été demandé comment intégrait-il le fait d'être à la mode : « Je le ressens. Quand j'entre sur le terrain, c'est pour donner des émotions, créer du spectacle. Mettre mes partenaires dans de meilleures conditions, rassurer tout le monde et faire la différence. Je fais ce que je sais faire : donner du plaisir aux gens. Je continuerai tant que je pourrai bien m'exprime ».