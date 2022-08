Seko Fofana prolonge au RC Lens jusqu'en 2025 !

C'est une fin de feuilleton pour le Racing Club de Lens, une très belle fin. Alors qu'il était annoncé sur le départ dans des clubs plus « huppés », le milieu de terrain ivoirien Seko Fofana a finalement prolongé son contrat avec le club artésien d'une année supplémentaire, soit jusqu'en 2025. Une nouvelle qui a d'ailleurs été annoncé par l'international aux 4 sélections devant ses propres supporters, quelques instants après la belle victoire des Sang-et-Or face au FC Lorient (5-2), avant de signer son contrat dans le rond central.

🖊️🔥 Une prolongation dans le rond central !



Seko Fofana PROLONGE son contrat et continue l'aventure en Sang et Or ! #RCLens #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/fBErZbQucY — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 31, 2022

«Le capitaine reste à bord ! Au Racing depuis 2020, Seko Fofana rempile pour une saison supplémentaire sous le pavillon sang et or. Un accord signé symboliquement dans le rond central d'un stade Bollaert à guichets fermés, preuve d’un lien de confiance entre un club et un joueur totalement épanoui sur le terrain comme en dehors. En pleine force de l’âge (27 ans), le milieu international ivoirien appose encore plus sa marque dans l’histoire du Racing Club de Lens», peut-on lire dans le communiqué du RCL.

«Captain Seko» reste à Lens

Arrivé au Nord de la France à l'été 2020 contre une somme avoisinait les 10 millions d'euros bonus compris en provenance de l'Udinese (le plus gros transfert avant Loïs Openda), Seko Fofana est rapidement devenu l'un des piliers des Sang-et-Or, non seulement au milieu de terrain mais également dans le vestiaire. Dès sa deuxième saison, il devient le capitaine de l'équipe dirigée par Franck Haise, qui a terminé à la 7e place lors des deux dernières saisons de championnat. Depuis le début de cet exercice, «Captain Seko» a continué sur sa dynamique canon en inscrivant 2 buts et 2 passes décisives en seulement 4 journées de championnat, sa dernière réalisation en date étant face au Stade Rennais, vaincu à Lens (2-1). Une nouvelle qui ravit non seulement les fans lensois, mais également les dirigeants du club.

Le directeur sportif du club Arnaud Pouille s'est également félicité de cette signature: « La prolongation de Seko, notre capitaine, est un marqueur fort de la stabilité du Racing. Depuis son arrivée, par son engagement total sur le terrain comme en dehors, Seko incarne le projet du club et plus que ça même, ses valeurs. Nous nous réjouissons de la poursuite de notre histoire commune. Chez nous, « Captain Seko » a conquis durablement le cœur des supporters, il est également un modèle inspirant de professionnalisme pour tous les jeunes joueurs chaque jour à l’entrainement. Je tiens à saluer sa constance et sa maturité, ainsi que la qualité de son entourage car cette prolongation vient matérialiser des échanges cordiaux et vertueux. »