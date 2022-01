Serie A : l'Inter Milan à l'arrachée contre Venise

Leader de Serie A, l'Inter Milan recevait le Venise FC pour le compte de la 23e journée de championnat. Un match intéressant et très serré au cours duquel l'équipe basée au sein de la Cité des Doges a fait douter les Lombards. Très vite, le Français Thomas Henry a ouvert le score sur un service d'Ethan Ampadu (1-0, 19e). L'ancien de Nantes et Chambly s'offrait ainsi son quatrième but de la saison. Mais comme souvent, l'Inter Milan revenait dans la partie grâce à sa force collective.

Et juste avant la pause, Nicolo Barella se chargeait de remettre les deux formations sur un pied d'égalité (1-1, 40e). Solide en seconde période, Venise a malgré tout craqué dans les derniers instants face à Edin Dzeko (2-1, 90e). En s'imposant 2-1, l'Inter Milan prend cinq points d'avance sur l'AC Milan et sept longueurs sur le Napoli. De son côté Venise reste premier non relégable avec seulement deux points d'avance sur Cagliari.