PSG : la réponse hésitante de Christophe Galtier sur la célébration de Lionel Messi au Parc des Princes

Rentré d’Argentine ces derniers jours, Lionel Messi a repris l’entraînement avec le Paris Saint-Germain. Sacré avec l’Albiceleste il y a moins d’un mois, le numéro 30 parisien aura-t-il la motivation nécessaire pour cette deuxième partie de saison ? Absent demain face à Châteauroux (32e de finale de Coupe de France), l’ancien Blaugrana est annoncé de retour pour le match suivant. Enfin, si tout va bien.

« Leo s’est entrainé hier et aujourd’hui. Il a eu un peu plus de 12 jours de récupération. On a souhaité qu’il récupère chez lui en famille. Il ne jouera pas demain. Ayant discuté avec lui, on fait en sorte qu’il soit prêt pour le match suivant, on fera le point. Il a joué une Coupe du Monde extraordinaire avec beaucoup d’efforts physiques, de chocs, on attend de voir au fur et à mesure des séances. Je serai très à l’écoute de ce qu’il va me dire », a indiqué Christophe Galtier en conférence de presse.

«J’espère qu’il sera fêté par nos supporters»

Et si la Pulga arrive à se rendre disponible pour le prochain match du Paris Saint-Germain, ce sera à l’occasion de la réception d’Angers au Parc des Princes. Un événement puisque depuis le sacre de l’Argentine au Qatar et les célébrations controversées des Albicelestes, beaucoup se demandent si le club de la capitale va célébrer son champion du monde argentin devant son public. Une interrogation qui peut paraitre aberrante. Messi a en tout cas été célébré au centre d’entraînement parisien. Et s’il doit l’être au Parc, Galtier espère que les supporters franciliens sauront être à la hauteur… même si on n’a pas senti un Galtier très à l’aise au moment de répondre à la question.

« Il était aussi important qu’il soit célébré chez nous, par l’ensemble des acteurs qui travaillent à Ooredoo (le centre d’entraînement, ndlr). Il est heureux, il était même un peu ému d’avoir cette célébration. Elle était importante, entre nous. Il était content, ça s’est vu, ça s’est ressenti. On était content de le revoir. Est-ce qu’il y aura une célébration lors de son prochain match au Parc ? Je suis concentré sur le match de demain. On verra quand ce sera son prochain match au Parc. Mais il n’y a pas la demande et le besoin d’être célébré. Il a fait une Coupe du Monde extraordinaire, il est champion du monde, il est énorme. J’espère qu’il sera fêté par nos supporters. C’est Messi, un joueur du PSG qui est champion du monde. On a beaucoup de chance d’avoir un joueur comme Messi chez nous. J’espère qu’il sera fêté, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. » À bon entendeur.