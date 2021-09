Les confessions de Gerson sur ses premiers pas à l'OM et en Ligue 1

La suite après cette publicité

Enrôlé pour un montant compris entre 20 et 25 M€, Gerson (24 ans) est la recrue phare du dernier mercato estival de l’Olympique de Marseille. Ardemment désiré par Jorge Sampaoli, le Brésilien a accepté de retenter sa chance sur le Vieux continent après son échec à l’AS Roma notamment. À Marseille, le Carioca a suscité beaucoup d’attentes en raison de son prix, mais aussi, et surtout, de ses prestations convaincues avec Flamengo.

Malheureusement pour lui, ses premiers pas en L1 n’ont pas été des plus spectaculaires. Titularisé à trois reprises, le Brésilien a finalement réussi à débloquer son compteur but face à l’ASSE. Un soulagement pour le joueur (1 but, 1 passe décisive en 3 matches), même s’il convient de rappeler que l’intéressé a vécu un été agité et qu’il doit encore s’adapter à un nouveau pays, un nouveau championnat et à une nouvelle langue.

Être bon avec l’OM pour s’installer en sélection

Convoqué pour la première fois en sélection auriverde, Gerson est d’ailleurs revenu sur ses premiers pas en France à l’occasion d’une conférence de presse. « Je pensais que l’adaptation serait plus difficile. Ça se passe même très tranquillement. Je ne peux toujours pas très bien communiquer avec mes coéquipiers, mais il y a beaucoup de Brésiliens qui travaillent au club, des joueurs aussi, ça aide beaucoup. Pour rester en équipe nationale, je dois toujours être bon avec mon club. Et lorsque vous en avez l'occasion, vous devez être bon aussi en sélection. Je dois continuer à travailler, rester concentré, pour que je sois bon quand j’en aurai l’opportunité. »

Visiblement pas chamboulé par son nouvel environnement, Gerson a également évoqué son rôle au sein de l’équipe de Sampaoli. « Habituellement, je suis un deuxième milieu défensif, mais je suis utilisé un peu plus haut dans mon club. Mais parfois, un peu plus en retrait, ça dépend du jeu voulu par notre entraîneur. Je me sens bien, car je suis plus près du but. Avec plus de responsabilités pour faire les phases offensives de l'équipe. » Surpris par une adaptation moins difficile que prévu et à l’aise dans le système Sampaoli, Gerson ne regrette pas du tout son choix estival. « En plus, avec l’arrivée de grands joueurs en France, ça donne une plus grande visibilité à la Ligue 1. Le championnat va grandir et le niveau sera plus dur. J’espère que je serai bon pour que l’on pense à moi (en sélection). » Le message est passé.