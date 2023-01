Le Real Madrid prêt à jouer un sale coup à Manchester United pour Alejandro Garnacho

La suite après cette publicité

Manchester United est actuellement concentré sur les prolongations de ses joueurs qui symbolisent le retour au premier plan du club anglais en Premier League. La première concerne Marcus Rashford, qui fait même la Une du Manchester Evening News, le journal local annonçant même qu’«un nouveau contrat avec Rashford est en vue» avec les Red Devils. C’est bien simple, «la direction est convaincue que le héros du derby va signer un nouveau contrat», toujours selon les informations du média anglais. Et d’après The Sun, l’international anglais va également toucher un sacré pactole s’il signe de nouveau avec les pensionnaires d’Old Trafford. Mais ce n’est pas le seul joueur à être dans les petits papiers des dirigeants de Manchester United. Alejandro Garnacho pourrait lui aussi voir son bail être prolongé avec l’équipe dirigée par Erik ten Hag.

Alejandro Garnacho est également une des plus belles promesses du football mondial. La pépite de 18 ans est d’ailleurs choyée par Manchester United. Il faut dire que l’Argentin n’est pas étranger à la bonne forme actuelle des Red Devils. Auteur de deux réalisations et cinq passes décisives en quinze rencontres toutes compétitions confondues avec le club anglais cette saison, l’ailier virevoltant a eu un impact croissant dans le jeu de son équipe et il a joué un de ses meilleurs matchs lors de la victoire cruciale dans le derby de Manchester face à City (2-1). En fin de contrat en juin 2024 prochain, la situation du crack de Manchester United n’est d’ailleurs pas encore réglée. La tendance est vers une prolongation de l’Argentin mais il reste plusieurs détails à confirmer et son nouveau salaire serait même au cœur des débats.

Le Real Madrid en embuscade

Les représentants d’Alejandro Garnacho sont actuellement en train de négocier le futur contrat de leur poulain avec Manchester United. D’après les dernières indiscrétions de The Independent, les dirigeants du club anglais ont offert au joueur de 18 ans un nouveau contrat. Jusqu’à présent, l’Argentin aurait refusé de signer cet accord, ses représentants exigeant plus que le salaire hebdomadaire de 20 000 de livres sterling (un peu plus de 22 500 euros) proposé par les Red Devils. A l’heure actuelle, la pépite émargerait à 7 000 de livres sterling (un peu moins de 8000 euros), ce qui ne reflète absolument pas son statut du côté de Manchester selon l’entourage du joueur. Du côté de Manchester United, on ne s’inquiète pas encore même si plusieurs cadors européens commencent à lorgner leur joueur avec plus ou moins d’insistance.

En effet, alors que les discussions semblent quand même bien engagées et même positives jusqu’à présent entre les représentants d’Alejandro Garnacho et les dirigeants de Manchester United, un nouvel accord pour le prodige argentin serait toujours au point mort, selon le quotidien généraliste britannique. A la recherche des meilleures offres lors de ce mercato hivernal, d’autres clubs européens commenceraient à s’intéresser vivement au crack des Red Devils. Les médias s’accordent notamment sur la Juventus et le Real Madrid, qui surveilleraient de très près la situation du jeune ailier à Old Trafford avec de la suite dans les idées, d’après la plupart des médias anglais dont le Mirror. Aucune des deux équipes n’aurait encore formulé une offre mais les deux clubs resteraient à l’affût en cas d’échec dans les négociations pour la prolongation de la pépite.

L’Albiceleste toque à sa porte

Le Real Madrid chercherait actuellement à construire une nouvelle équipe basée sur les meilleurs joueurs de la jeune génération dont Alejandro Garnacho fait partie avec Eduardo Camavinga notamment. Il n’est donc pas étonnant de voir le nom de l’Argentin être associé à l’équipe entrainée par Carlo Ancelotti. Le joueur de 18 devrait même bientôt être appelé pour une nouvelle fois avec l’équipe première de l’Argentine. Lionel Scaloni serait tenté de faire appel au crack de Manchester United pour les matchs amicaux de l’Argentine en mars prochain. L’avenir semble donc dégagé pour Alejandro Garnacho, qui devrait avoir l’embarras du choix entre signer la prolongation proposée par Manchester United ou bien rejoindre une nouvelle écurie européenne de renom tout en jouant ses premières minutes avec l’Albiceleste. De très bon augure pour la suite. Affaire à suivre donc.