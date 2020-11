La réaction de Ronaldo à la disparition de Diego Armando Maradona

Ronaldo a lui aussi été de son hommage à la légende du football argentin et mondial Diego Armando Maradona, disparu ce mercredi des suites d'un arrêt cardio-respiratoire. Le Brésilien, aujourd'hui président de Valladolid, a affiché sa peine sur Twitter.

«Quelle triste journée pour nous, amoureux du football. Notre sport perd l’une de ses plus grandes idoles. Je perds un ami, dont le talent m’a inspiré depuis mon enfance. Que Dieu réconforte ta famille, tes amis et des générations de fans dans le monde», a confié le double Ballon d'Or France Football 1997 et 2002.

Que dia triste para nós, amantes do futebol. Nosso esporte perde um dos seus maiores ídolos. Eu perco um grande amigo, cujo talento me inspirou desde moleque. — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) November 25, 2020