PL : au bout du suspense, Everton arrache le nul face à Manchester United

A l'occasion de la 23ème journée de Premier League, Manchester United recevait Everton à Old Trafford. Après leur éblouissante victoire face à Southampton (9-0), les Red Devils devaient absolument l'emporter pour revenir à hauteur de leur rival Manchester City au classement. Côté Toffees, le succès face à Leeds (2-1) a remis les pendules à l'heure après le revers concédé à Goodison Park face à Newcastle (0-2). Ole Gunnar Solskjaer alignait un 4-2-3-1 et titularisait notamment Paul Pogba et Edinson Cavani. De son côté, Carlo Ancelotti optait pour un 4-3-3 et comptait sur son trio d'attaque Richarlison, Calvert-Lewin, James Rodriguez. United sur sa première opportunité ouvrait le score. Sur la droite, Rashford centrait pour Cavani qui trompait Olsen de la tête (1-0, 24e). Juste avant la pause Manchester réalisait le break par Fernandes qui d'une superbe frappe enroulée surprenait Olsen (2-0, 45e).

Juste avant la pause, Calvert-Lewin seul face à De Gea ratait le cadre (45+1). Au retour des vestiaires, Everton réduisait le score. Bien lancé par Davies côté gauche, Calvert-Lewin voyait son centre mal négocié par De Gea. Le ballon revenait sur Doucouré qui poussait le cuir au fond des filets (2-1, 49e). Totalement relancés, les Toffees égalisaient trois minutes plus tard. Sur la droite, Doucouré encore lui centrait pour James Rodriguez dont la frappe tendue ajustait De Gea (2-2, 52e). Sonnés, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer repartaient à l'assaut des buts d'Olsen et Rashford butait sur le portier suédois (62e). Ce n'était que partie remise pour les Red Devils qui reprenaient les devants huit minutes plus tard. Sur un coup-franc frappé par Shaw, McTominay s'élevait plus haut que tout le monde et trompait Olsen trop court (3-2, 70e). En fin de match, Everton se procurait une belle opportunité avec Digne dont la frappe effleurait le montant de De Gea (86e). Dans le temps additionnel, Everton revenait de nulle part. Sur un coup-franc frappé par Digne, Keane déviait le ballon pour Calvert-Lewin qui gagnait son duel face à De Gea (3-3, 90+6). Avec ce sixième nul de la saison en Premier League, Manchester United restait à deux longueurs de City au classement.

