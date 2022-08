Lille : Mohamed Bayo bientôt réintégré

Écarté du groupe juste avant la rencontre pour la réception du Paris Saint-Germain (1-7), dimanche 21 août, pour des raisons extra-sportives. Mohamed Bayo a intégré la réserve du LOSC jusqu'à nouvel ordre. Avant le match ce week-end face à Ajaccio (1-3), l'entraîneur portugais Paulo Fonseca s'est exprimé sur le cas de l'attaquant de 24 ans formé à Clermont :

La suite après cette publicité

« Il a fait une erreur, mais il reviendra dans le groupe. La première nouvelle, c’est que Mohamed Bayo a été un bon professionnel aux entraînements jusqu’à maintenant. Le club prend des mesures et le joueur le comprend. Il n’échouera plus. Pour moi, c’était une situation nouvelle dans ma carrière, mais nous voulons récupérer le joueur. On a tous fait des erreurs dans nos vies, il a fait une erreur et il paye pour cela. Nous devons trouver un moyen de créer les conditions pour que cela ne se reproduise plus. Je ne peux pas trop en dire, mais nous créons des choses pour que cela ne se reproduise pas. »