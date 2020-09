Nations League, Allemagne-Espagne : les compositions officielles !

L'édition 2020/2021 de la Ligue des Nations de l'UEFA débute ce soir, avec un choc entre l'Allemagne et l'Espagne, à la Mercedes-Benz Arena de Stuttgart (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM, à 20h45). Reversées dans le Groupe 4 de la Ligue A, en compagnie de la Suisse (demi-finaliste l'an passé) et l'Ukraine, la Mannschaft et la Roja s'affrontent d'entrée pour la tête de la poule.

Pour ce premier test, post-covid, les sélectionneurs sont privés de plusieurs éléments rentrés tardivement des différentes joutes européennes. Du côté de l'Allemagne, Joachim Löw envoie un 4-2-3-1 dans lequel on retrouve deux Parisiens : Thilo Kehrer titulaire sur la droite de la défense et Julian Draxler, aligné sur la droite de l'attaque, en compagnie de Gundogan, Sané et Werner.

Du côté de la Roja, pour son retour à la tête de la sélection, Luis Enrique opte pour un 4-3-3, dans lequel apparaît pour la toute première fois Ferran Torres, transféré de Valence à Manchester City il y a quelques semaines. L'ailier gauche évolue aux côtés de son ancien coéquipier Rodrigo, recrue de Leeds, et de Jesus Navas, qui retrouve le poste de l'ailier droit qu'il avait occupé jadis, avant de redescendre de deux crans.

Les compositions d'équipes :

Allemagne : Trapp - Kehrer, Süle, Rüdiger, Gosens - Can, Kroos - Draxler, Gündogan, Sané - Werner

Espagne : De Gea - Carvajal, Ramos, P. Torres, Gaya - Thiago, Busquets, Fabian - Navas, Rodrigo, F. Torres