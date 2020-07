Jude Bellingham a snobé Manchester United malgré l'implication de Sir Alex Ferguson

La suite après cette publicité

Sommes-nous en train de vivre une révolution pour le football anglais ? Après Émile Smith-Rowe (Leipzig), Reece Oxford (Augsbourg) ou encore Jadon Sancho (Dortmund), c'est maintenant Jude Bellingham qui quitterait le football anglais pour le championnat allemand et le Borussia Dortmund. La présence des jeunes pépites en Premier League n'est plus une évidence et la Bundesliga devient une destination prisée.

Le modèle de réussite de Jadon Sancho, bouché à Manchester City, parti faire ses classes à Dortmund et fortement pressenti pour revenir en Angleterre, inspire. Une poignée d'espoirs espère maintenant avoir la trajectoire que celui qui a compilé 21 buts et 19 passes décisives cette saison dans la Rhur. De quoi même snobé Manchester United. Selon le Daily Mail, les Red Devils avaient fait visité le centre d'entraînement au milieu de Birmingham en compagnie de Sir Alex Ferguson. Un honneur qui n'a pas affecté la décision du jeune de 17 ans, désireux de s'exiler.