Leizpig : le directeur sportif donne des nouvelles de Xavi Simons

Prêté par le Paris Saint-Germain au RB Leipzig, Xavi Simons a réalisé une très bonne saison avec le club allemand, la saison passée. Auteur de dix buts et de 15 passes décisives en 43 matchs, le Néerlandais de 21 ans ne souhaite pas revenir au PSG. Pisté par le Bayern et Leipzig, il n’a toujours pas donné sa décision. Interrogé sur ce dossier, le président du RBL Johann Plenge s’est montré optimiste quant à son issue. « Pour l’instant, je ne peux pas promettre que Xavi reprendra l’entraînement après la tournée américaine à Leipzig. Mais je peux vous promettre que nous aurons tout fait pour qu’il reste à Leipzig », a-t-il affirmé dans des propos relayés par Kicker.

« Nous avons de très bons arguments contre Xavi et contre le Paris Saint-Germain. Ce sont ces arguments qui comptent – et non la fréquence et la force avec laquelle nous les exprimons publiquement. » En vacances depuis la fin de l’Euro avec les Pays-Bas, Xavi Simons va devoir se prononcer une bonne fois pour toutes.