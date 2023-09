Ajax - OM : les compositions sont tombées

La suite après cette publicité

En pleine tempête, l’OM lance sa saison européenne. Quelques heures après s’être séparés de Marcelino, les Marseillais entament leur phase de groupe de Ligue Europa sur la pelouse de l’Ajax (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Le début d’un enchaînement terrible, trois jours avant se déplacer à Paris, dans une poule relevée avec Brighton et l’AEK Athènes.

L’entraîneur intérimaire Jacques Abardonado aligne une équipe probablement en 4-3-3 avec le grand retour d’Ounahi, associé à Rongier et Kondogbia dans l’entrejeu. Ndiaye, Aubameyang et Harit animeront l’attaque tandis que Mbemba et Gigot protégeront Lopez, Clauss et Lodi occupant les postes de latéraux. En face, l’Ajax présente notamment une ligne offensive composée de Bergwijn, Brobbey et Borges, devant un trio Tahirovic-Taylor-Berghuis.

Les compositions :

Ajax : Gorter - Gaaei, Sutalo, Hato, Sosa - Tahirovic, Taylor, Berghuis - Bergwijn, Brobbey, Borges

OM : Lopez - Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi - Rongier, Kondogbia, Ounahi - Ndiaye, Aubameyang, Harit