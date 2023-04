Burnley : le pari réussi de Vincent Kompany

La suite après cette publicité

Vincent Kompany et Burnley ont été sacrés en Championship après leur victoire à Blackburn ce mardi. Un titre qui vient confirmer une saison de tous les records pour les Clarets alors qu’ils avaient connu une rétrogradation douloureuse en deuxième division anglaise lors de l’exercice précédent. Tout sauf un hasard pour l’ancien entraîneur d’Anderlecht, qui a mené d’une main de maître le club anglais vers un retour en Premier League dès la saison prochaine, mais aussi pour les observateurs de la Jupiler Pro League, qui ont vu la naissance et l’ascension de l’ancien joueur de Manchester City comme technicien sur un banc de touche. Et pour quelle réussite !

D’abord entraîneur-joueur puis seul maître à bord, son départ avait d’ailleurs eu du mal à passer pour les dirigeants et de nombreux supporters du RSCA qui pensaient pérenniser l’avenir du club avec Vincent Kompany en tant que capitaine du navire bruxellois. Mais après avoir conquis son pays natal, Vincent Kompany partait à l’abordage de l’Angleterre avec un nouveau costume sur ses épaules pour réaliser un pari qui semblait fou à l’époque, parce que l’enfer était tout bonnement promis à Burnley en Championship. En effet, il s’agit sûrement du deuxième échelon européen le plus fort et le plus dense avec 24 clubs sur la ligne de départ. Mais l’entraîneur belge a rapidement conquis le cœur des supporters britanniques comme il l’avait déjà fait en Belgique.

À lire

Burnley remporte le titre en Championship après sa victoire à Blackburn

Un bilan comptable extraordinaire

«Les premiers retours que l’on a sur le style d’entraînement et la personnalité de Kompany sont très bons. C’est quelqu’un de très respecté en Angleterre. C’est une bonne personne, un bon manager. Il emporte tout le monde avec lui. Sa réputation ne fera qu’augmenter avec des résultats positifs. Les fans ont eu besoin d’un peu de temps pour comprendre le nouveau style. On verra le 'vrai’ Burnley à partir de décembre», prophétisait Daniel Black, journaliste au Burnley Express, seulement quelques semaines après le début de la saison en Championship. Sur cette période, les Clarets semblaient déjà imbattables : neuf victoires en autant de rencontres. Mais fallait-il encore tenir cette cadence infernale jusqu’à la fin de la saison !

Pourtant la bande à Vincent Kompany a réussi à continuer sur cette incroyable lancée sans s’essouffler et ce jusqu’à cette fin de saison en apothéose. «Les joueurs apprécient désormais ce qu’il met en place et sont totalement derrière lui. Il y a encore beaucoup à attendre de cette équipe. Et je pense que le meilleur est encore à venir», se félicitait d’ailleurs Daniel Black en janvier dernier. Et il y avait de quoi. La dernière défaite des Clarets en Championship remontait alors à début novembre 2022 face à Sheffield United, l’actuel dauphin de Burnley. Avec Vincent Kompany aux manettes, le club anglais a réussi à conserver son élan pour réussir une saison fantastique. L’équipe de l’entraîneur belge comptabilise désormais 95 points pour 27 victoires, 14 matchs nuls et seulement 3 défaites en 44 rencontres.

Une saison fantastique

Et voilà que Burnley est allé chercher le titre sur la pelouse de Blackburn en s’imposant une nouvelle fois ce mardi, pour le plus grand bonheur des supporters des Clarets. «C’était un super match. Je suis très heureux du but de Manuel Benson. Beaucoup n’ont pas cru en lui durant sa carrière. Ce qu’il prouve avec nous, c’est qu’il est un très bon joueur. Personne ne pourra nous enlever ce moment. C’est un vrai rêve, on ne pouvait pas rêver d’un meilleur moment. Gagner contre un concurrent direct, s’imposer sur le fil. On savait que ce serait un match compliqué, mais on a fait ce qu’il fallait. On a su rester calme pour aller chercher la victoire et donc le titre. On a continué d’essayer de jouer notre jeu, on n’a pas tenté des choses. Il fallait simplement rester fort, soudé, ça allait nous donner une grande chance de gagner ce match», a tenu à réagir Vincent Kompany après la victoire des siens.

«L’équipe a prouvé cela tout au long de la saison. On va célébrer ce titre comme il se doit, bien sûr", a indiqué l’ancien du Sporting d’Anderlecht après la rencontre», a conclu avec émotion l’entraîneur belge. Alors qu’il reste encore deux journées à disputer, le leader de Championship compte désormais 13 points de plus que Sheffield United son dauphin, qui a deux matches en retard à jouer. Mais outre son parcours en Championship, Burnley a également impressionné en FA Cup. Une compétition dans laquelle les hommes de Vincent Kompany sont allés jusqu’en quart de finale pour perdre face à l’ogre de Manchester City. Avant cela, le club du deuxième échelon anglais avait éliminé Bournemouth mais aussi Leicester, tous deux pensionnaires de Premier League. Une répétition avant l’heure en quelque sorte.

Un avenir incertain

Mais une grosse tuile pourrait embêter Burnley lors de son grand retour en Premier League. Le club anglais a en effet été placé sous un embargo pour ses futurs transferts par la Ligue anglaise de football (EFL). Alors que les dirigeants britanniques avaient révélé cette information dans un communiqué officiel sur leur site, l’équipe dirigée par l’ancien capitaine des Cityzens, sera donc interdite de transfert jusqu’à nouvel ordre et cela devrait concerner le prochain mercato estival. Un petit problème extra sportif qui ne doit pas écorner la très belle saison réalisée par l’entraîneur belge et ses joueurs tant l’avenir semble quand même radieux pour les Clarets.

Vincent Kompany continue d’écrire son histoire en tant qu’entraîneur. Avec sa nouvelle réputation, le technicien belge a déjà focalisé l’attention sur lui. D’autant plus que plusieurs cadors de Premier League recherchent un manager pour la saison prochaine à l’image de Chelsea et Tottenham. Son nom est d’ailleurs revenu avec insistance pour prendre les rênes de ces deux clubs de l’élite anglaise. Son futur s’écrit donc en pointillés du côté de Burnley après une saison de tous les records. Si son départ se confirme, nul doute que l’ancien joueur de Manchester City trouvera un banc à la hauteur de ses qualités comme il l’a démontré depuis ses débuts en Belgique. Affaire à suivre donc…