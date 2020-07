Bayern Munich : Michaël Cuisance lance ses vérités sur l'intérêt de l'OM

Où jouera Michaël Cuisance la saison prochaine ? Voici une question à laquelle il est compliqué de répondre à ce jour. Mais sur Foot Mercato, nous vous informions en exclusivité, depuis des semaines déjà, que le milieu de terrain français du Bayern Munich a la cote en Ligue 1. Plusieurs écuries de l'Hexagone, dont l'Olympique de Marseille, sont ainsi très intéressées par la possibilité de récupérer le joueur de 20 ans sous forme de prêt pour la saison à venir.

Du côté du champion d'Allemagne, on ne semble cependant pas avoir envie de laisser filer celui qui a disputé 9 rencontres de Bundesliga cette saison (3 titularisations, 1 but). « Nous comptons sur Michaël. La saison prochaine, nous aurons besoin d’un effectif plus large pour pouvoir répondre aux attentes avec un calendrier ultra-chargé. Et je suis satisfait de son rendement ces dernières semaines, il progresse et il a montré aujourd’hui (samedi) pourquoi il a été régulièrement titulaire depuis un mois », avait ainsi lancé Hansi Flick à la fin du mois de juin.

Cuisance encense l'OM mais...

Mais qu'en pense le principal concerné ? Dans un entretien accordé au journal l'Equipe, il a notamment évoqué l'intérêt phocéen. « J'ai vu les clubs, c'est flatteur. Marseille c'est une belle histoire, c'est beau. C'est un club mythique qui a gagné la Ligue des Champions. Avec ce que le coach fait, il les a ramenés en C1, je suis content pour eux. Mais aujourd'hui, je reste focus sur ce que je dois faire. Et mon projet au Bayern », a-t-il ainsi lancé.

Toujours dans ce même entretien, il a clairement fait savoir qu’il rêve d’une carrière à la Lizarazu ou à la Ribéry au sein de l’écurie bavaroise, mais qu’il y a des fois où il ne « peut pas contrôler les choses ». Pour se faire connaître en France sur le moyen terme, le milieu de terrain mise surtout sur une sélection avec les Bleus plutôt que sur un départ, temporaire ou définitif, vers la Ligue 1. L'Olympique de Marseille est donc fixé, Cuisance n'a pas vraiment envie de quitter la Bavière cet été !