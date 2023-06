C3 : l’arbitre de la finale chahuté par des supporters de l’AS Roma

La suite après cette publicité

Les 24 dernières heures d’Anthony Taylor ont dû être longues. Pris à partie par José Mourinho après la défaite de l’AS Roma, mercredi, en finale de Ligue Europa face à Séville (1-1, 4-1 t.a.b), l’arbitre anglais a de nouveau été chahuté, cette fois par des supporters romains dans les rues de Budapest.

Alors qu’il était accompagné de sa famille à l’aéroport, Anthony Taylor a dû traverser la foule grâce à l’aide d’une escorte policière. Les insultes ont fusé en direction de l’Anglais, mais également les projectiles, tels que des bouteilles d’eau ou même encore des chaises. Pour rappel, Taylor s’était mis les supporters Giallorossi à dos pour son arbitrage mercredi. Son penalty non sifflé en faveur des Romains pendant la rencontre, et sa décision de faire retirer le tir au but de Montiel (Séville) lors de la séance, entre autres, ont fait couler beaucoup d’encre en Italie.

