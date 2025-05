Brésil : Carlo Ancelotti au cœur d’une sombre affaire

Le 12 mai dernier, la fédération brésilienne de football (CBF) a officialisé l’arrivée de Carlo Ancelotti au poste de sélectionneur national. «La plus grande équipe nationale de l’histoire du football sera désormais dirigée par l’entraîneur le plus titré au monde. Carlo Ancelotti, synonyme d’exploits historiques, a été annoncé lundi (12) par le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, comme le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale brésilienne. Il dirigera le Brésil jusqu’à la Coupe du monde 2026 et entraînera la Seleção lors de ses deux prochains matches de qualification contre l’Équateur et le Paraguay le mois prochain», pouvait-on notamment lire sur le communiqué de presse officiel.

Diego Fernandes, un homme de l’ombre dans la lumière

Une fierté pour la CBF, qui rêvait du Mister depuis 2023. Mais elle n’était pas parvenue à le convaincre, l’Italien préférant continuer au Real Madrid. Mais cette année, tous les voyants étaient au vert. Poussé vers la sortie à Madrid, Ancelotti a accepté le défi brésilien cette fois-ci. Et il compte bien réussir à relancer la Seleção. « C’est un honneur et une fierté de diriger la meilleure équipe du monde. J’ai beaucoup de travail devant moi, je suis très impatient que le Brésil redevienne champion. Allons-y ensemble, nous avons besoin de vous tous », a-t-il avoué lors de l’annonce de sa première liste il y a quelques jours. Si tout semblait aller pour le mieux pour l’ancien coach de Chelsea, accueilli comme une rockstar à son arrivée au pays, une polémique est venue assombrir ses débuts.

Ce vendredi, plusieurs médias brésiliens évoquent une étonnante affaire concernant la signature du Mister. En effet, TNT Sports Brasil indique que la FIFA a tapé sur les doigts de la fédération brésilienne. «La CBF a été contactée par la FIFA après que l’embauche de Carlo Ancelotti ait impliqué un agent non enregistré auprès de l’entité. Dans le contrat signé par Ednaldo Rodrigues, ancien président de la confédération, avec Ancelotti, Diego Fernandes apparaît comme intermédiaire. L’homme d’affaires a agi comme intermédiaire à la demande de l’ancien président de la CBF, Ednaldo Rodrigues. L’instance dirigeante autorise uniquement les agents accrédités par la FIFA à participer aux négociations impliquant les joueurs et les entraîneurs.»

Un intermédiaire non officiel sur le deal Ancelotti-Brésil

Le média local poursuit : «par contrat, Diego Fernandes doit être reconnu publiquement comme intermédiaire pour l’entreprise, en plus de publier du contenu en collaboration entre la CBF et le profil de l’entrepreneur. Les interrogations de la FIFA proviennent précisément de la clause du contrat qui oblige la CBF à payer une commission de 1,2 million d’euros (7,7 millions de R$).» Face à cette situation, Lance! révèle que la nouvelle direction de la CBF a fait appel à son équipe juridique pour évaluer la situation. Et elles en sont arrivées à la conclusion que leurs chances devant les tribunaux seraient faibles car Ednaldo Rodrigues, quand il dirigeait la CBF, a signé de manière légitime un document liant la fédération au mystérieux Diego Fernandes, qui a joué par la suite le rôle d’intermédiaire pour faire signer Carlo Ancelotti.

Mais c’est strictement interdit dans le règlement comme le rappelle Olé : « tout employé ou personne embauchée par l’agence qui n’est pas un agent de football ne peut pas fournir de services d’agent de football, ni faire une quelconque démarche auprès d’un client potentiel pour signer un contrat de représentation.» Un contrat qui garantissait à Fernandes, qui n’a donc pas de licence officielle pour exercer ce rôle, une commission d’un montant de 1,2 M€, ainsi que les remboursements de ses frais opérationnels comme le jet utilisé pour faire venir Ancelotti au Brésil. Il avait aussi imposé d’autres clauses dans son contrat, comme le fait de divulguer des informations et des photos des négociations ou encore que la CBF reconnaisse formellement qu’il est intermédiaire dans ce processus. Tout cela place aujourd’hui la fédération brésilienne de football dans une très mauvaise situation.

La CBF est dans le viseur de la FIFA

La nouvelle direction de la CBF a communiqué sur le sujet pour essayer de se défendre alors que la crise gronde. «La Confédération brésilienne de football (CBF) informe que les conditions de négociation pour le recrutement de Carlo Ancelotti et de son staff technique sont assorties de clauses de confidentialité et ont été élaborées par l’ancienne direction de l’entité. La direction actuelle évalue la situation en interne, sous la direction de son service de gouvernance. Le contrat signé par Diego Fernandes avec la CBF, en relation avec l’embauche de l’entraîneur de l’équipe nationale brésilienne, est strictement conforme à tous les règlements de la CBF et de la FIFA, avec une disposition spécifique concernant la nécessité de se conformer aux exigences des institutions susmentionnées, de sorte que toute question soit sans fondement et sera rapidement clarifiée.»

La fédération a ajouté : «il est important de noter que Diego Fernandes est un consultant, comme le prévoit le contrat, et qu’il ne pourra recevoir aucun montant relatif à l’intermédiation qu’après son inscription en tant qu’agent intermédiaire de football auprès de la CBF. Diego a officiellement agi en tant que consultant, en raison du court laps de temps dans lequel la contestation des négociations a eu lieu, ce qui serait incompatible avec le processus d’enregistrement en tant qu’agent de football auprès de la FIFA. Une fois la négociation terminée, Diego déposera l’enregistrement afin qu’une fois terminé, il puisse recevoir la juste valeur de l’intermédiation.» Mais la presse brésilienne est très inquiète d’autant que la FIFA a demandé à la CBF de présenter tous les documents dont elle dispose sur le sujet. Olé précise que si Diego Fernandes a bien agi comme intermédiaire, la CBF pourrait être sanctionnée de lourdes amendes. Le contrat d’Ancelotti pourrait aussi être invalidé. Affaire à suivre…