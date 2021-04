Leicester : Brendan Rodgers n'est pas intéressé par Tottenham

Leicester est bien parti pour retrouver la Ligue des Champions, 5 ans après son unique participation où il avait atteint les quarts de finale. Actuel 3e de Premier League, le club possède 7 points d'avance sur le 5e, première équipe en-dehors des places qualificatives pour la C1, à 5 journées de la fin du championnat. Brendan Rdogers (48 ans) est notamment reconnu pour emmener cette équipe vers les sommets et il est plutôt logique de voir son nom être associé de grands clubs anglais. C'est d'ailleurs le cas avec Tottenham, qui se cherche un successeur après l'éviction de José Mourinho.

Seulement, l'entraîneur nord-irlandais n'est pas intéressé comme il l'a indiqué à Sky Sports. «Tottenham est un club fantastique, c'est l'un des grands clubs de ce pays, mais je suis focalisé sur ce qu'il se passe ici. Je suis dans un centre d'entraînement de classe mondiale. Le projet dans lequel nous sommes ici, nous voulons toujours le développer, nous avons encore beaucoup de travail à faire ici. J'ai une excellente connexion avec les joueurs et le conseil d'administration, et nous avons l'intention de continuer à progresser.» Après Nagelsmann, qui s'est engagé avec le Bayern pour la saison prochaine, et le refus de Rodgers, les Spurs vont devoir aller chercher ailleurs.