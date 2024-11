Arsenal : les 4 priorités pour le mercato

Arsenal ne perd pas de temps. Alors que le mercato n’est pas encore ouvert, les Gunners ont déjà une idée de leurs cibles pour les semaines et les mois à venir. D’après The Standard Sport, une réunion doit avoir lieu cette semaine entre la direction sportive d’Arsenal et la famille Kroenke, propriétaire du club, le club londonien, pour mettre en place les contours des futurs mercatos. Selon le média anglais, les vice-champions d’Angleterre souhaitent se renforcer sur quatre postes en particulier. Pour celui d’ailier gauche, le nom de Nico Williams revient avec insistance. Le joueur de l’Athletic Club était déjà suivi par Arsenal, l’été dernier, ainsi que par le FC Barcelone. Mais il avait finalement décidé de rester à Bilbao. Sa clause libératoire est toujours de 58 millions d’euros et il n’est pas exclu qu’Arsenal revienne l’été prochain pour la lever. Son arrivée permettrait de mettre sous pression Gabriel Martinelli et Leandro Trossard.

Au poste de numéro 9, Benjamin Sesko - déjà pisté cet été - et Alexander Isak sont cités. L’éventuelle arrivée du joueur du RB Leipzig ou de l’attaquant de Newcastle dépendra de l’avenir de Gabriel Jésus, dont le contrat se termine en 2027. Dans l’entrejeu, la fragilité de Martin Ødegaard, de Thomas Partey et de Declan Rice inquiète. En l’absence du Norvégien, le jeu proposé par les Gunners n’a pas toujours été flamboyant. Pour le suppléer, The Standard Sport indique qu’Eberechi Eze - passé par l’académie d’Arsenal - est vu comme une cible potentielle. Enfin, la question du troisième gardien est aussi évoquée. Les vice-champions d’Angleterre souhaitent idéalement un joueur de leur centre de formation pour remplir ce rôle.