L'OM et le Barça négocient pour Konrad de la Fuente

Quand on promet 11 recrues et 14 départs, il faut savoir employer les grands moyens. Il y a quelques jours, Pablo Longoria, le président de l'OM, et Frank McCourt, le propriétaire du club, ont rencontré les principaux groupes de supporters et donné quelques pistes sur l'avenir, dont le mercato. Ils ont assuré qu'il y aurait beaucoup de mouvements dans l'effectif. Ça a déjà commencé avec le départ en fin de contrat de Thauvin, Sakai ou encore Nagatomo, et l'arrivée plus que probable dans les jours à venir de Gerson.

Mais on est encore qu'au début du marché des transferts et l'OM risque de bouger énormément. Un nouveau nom vient d'apparaître dans la presse espagnole, car selon les informations de Radio Catalunya, la direction phocéenne est en train de négocier avec celle du Barça pour enrôler le jeune Konrad de la Fuente (19 ans), sous contrat jusqu'en 2022. Les discussions vont même très vite et les deux clubs seraient tout proches de trouver un accord.

Les négociations avancent vite

À vrai dire, les différentes parties sont d'accord sur le principe de voir l'ailier américain s'en aller à Marseille la saison prochaine. Il reste à trouver le type d'accord. Deux solutions sont privilégiées. Soit il s'agit d'un transfert sec estimé à moins de 5 M€ où le Barça disposerait d'une clause de rachat. Cette option est la priorité des Marseillais. Deuxième possibilité, s'orienter vers un prêt avec une obligation d'achat en fin de saison.

Un nouvel entretien téléphonique est prévu demain, assure le média, mais les choses semblent bien parties. Le dossier pourrait même être bouclé la semaine prochaine. Pur produit de la Masia, De La Fuente (1 sélection avec les USA) n'a jamais connu l'équipe première du Barça ou presque (19 minutes en Copa del Rey, 17 en Ligue des champions) mais il est considéré depuis quelques années comme l'un des joueurs les plus prometteurs chez les Catalans. Bref, tout ce que cherche Longoria.