Ligue 2 : Sochaux suit le rythme de Toulouse, Le Havre reste sur le podium, Nancy gagne enfin

La 12e journée de Ligue 2 avait bien débuté avec la victoire du leader Toulouse contre l'AJ Auxerre (4e) sur le score de 6-0. Dauphin du club violet, Sochaux a justifié son statut contre Rodez. En s'imposant 1-0 en fin de match sur un but de Tony Mauricio (76e), les Lionceaux s'affirment comme un prétendant à la montée tandis que Rodez est 15e. Dans le même temps, un duel entre clubs normands avait lieu entre Caen et Le Havre. Le club doyen a ouvert le score via Khalid Boutaïb (8e) avant que Alexandre Mendy (32e) et Mehdi Chahiri (58e) inversent la donne. Finalement, Pape Ibnou Ba (68e) a arraché de justesse un match nul 2-2. Le Havre reste troisième tandis que Caen est neuvième. Le carton de la journée est pour Niort qui remonte à la sixième place grâce à sa large victoire contre Quevilly-Rouen (10e) sur le score de 3-0.

Dans le même temps, le Paris FC se déplaçait sur la pelouse de Pau. L'équipe francilienne a été surprise par un but de Victor Lobry (38e) et s'incline 1-0. Pau est septième tandis que le Paris FC suit à la huitième place. Grenoble (11e) et Bastia (18e) n'ont pas pu se départager et se quittent sur un 0-0. Dijon (16e) en profite pour doubler les Corses et sortir de la position de barragiste. Le club relégué de Ligue 1 s'en est remis à un but du Roumain Alex Dobre (58e) pour gagner 1-0 contre Amiens qui glisse à la 19e place. Dans un duel du Nord de la France, Dunkerque (17e) a battu Valenciennes (12e) sur le score de 3-1. Enfin, la lanterne rouge Nancy a enfin gagné contre Guingamp (14e) en fin de match grâce à Andrew Jung (88e). Le club lorrain revient à trois points du barragiste.

Les matches de la soirée

Bastia 0-0 Grenoble

Caen 2-2 Le Havre : Mendy (32e) et Chahiri (58e) pour Caen; Boutaïb (8e) et Ba (68e) pour Le Havre

Dijon 1-0 Amiens : Dobre (58e) pour Dijon

Nancy 2-1 Guingamp : Triboulet (59e) et Jung (88e) pour Nancy; Carnot (16e) pour Guingamp

Pau 1-0 Paris FC : Lobry (38e) pour Pau

Quevilly-Rouen 0-3 Niort : Vallier (13e), Mendes (22e sp) et Renel (82e) pour Niort

Rodez 0-1 Sochaux : Mauricio (76e) pour Sochaux

Valenciennes 1-3 Dunkerque : Hamache (54e) pour Valenciennes; Rocheteau (3e sp et 47e) et Segbe Azankpo (41e) pour Dunkerque

Le classement de la Ligue 2