Jean Lucas est en admiration devant Jorge Sampaoli

Prêté par Lyon à Brest, Jean Lucas va affronter ce samedi l’OM. Un match particulier pour lui puisqu’il va croiser la route de Jorge Sampaoli, un coach qu’il connait bien. Lors de son passage à Santos, le jeune milieu brésilien (22 ans) a eu l’occasion de travailler avec le nouvel entraîneur de l’OM.

Dans un entretien accordé à l’Équipe, Jean Lucas a expliqué à quel point le technicien argentin avait changé sa vie. « Il m'a donné l'opportunité d'exploser au Brésil. (…) En 2019, j'étais à Flamengo, dans mon club, ma ville, j'avais fait environ 25 matches. Et il m'a appelé pour le rejoindre à Santos mais je ne voulais pas. À Rio, tout le monde me connaissait, j'avais mes amis... Mais mon père m'a dit que ça pourrait changer ma vie. Et c'est vrai : en seulement quatre mois, Sampaoli a changé ma vie » a-t-il confié avant d’expliquer comment Sampaoli (61 ans) avait réussi à le faire progresser. « Il m'appelait tout le temps avant les entraînements pour des séances vidéo. Il me montrait des milieux de terrain qui jouent dans le même registre que moi et il me disait : "J'espère que tu sais faire ça ?" Il m'envoyait tout le temps des vidéos sur WhatsApp. »