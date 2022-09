Le Portugal doute de Cristiano Ronaldo, énorme retournement de situation pour l'avenir de Rafael Leão

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo est la cible de critiques au Portugal

Ce matin, le journal A Bola estime que CR7 perd de son influence sur la Seleção. Le quotidien estime que son volume de jeu s’est réduit, son pourcentage de buts a été réduit de moitié. Surtout, Bruno Fernandes a gagné en importance dans le jeu de la sélection. Le quintuple Ballon d’Or pourrait être mis sur le banc face à l'Espagne demain soir. Puis sur son avenir à Manchester United, ESPN a affiché ses 3 options ce matin. S’il souhaite quitter définitivement le club, il peut partir cet hiver ou l’été prochain. Mais le média n'exclut pas l’option de la prolongation. En 2021, Ronaldo a signé un bail de deux ans plus une en option, ce qui verrait son contrat durer jusqu'en 2024. Cette clause ne peut être activée par le club qu’avec l’accord du joueur. ESPN rapporte que des sources affirment que Ronaldo est très motivé à l’entraînement. Si United fait une bonne saison et se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions, ça devrait le convaincre de rester, conclut ensuite l’article.

Paolo Maldini veut blinder Rafael Leão

Ce matin, La Gazzetta Dello Sport a plutôt souhaité mettre en avant Rafael Leão. En fait, Maldini, le directeur technique des Rossoneri a fait une déclaration choc pour dissuader tous les clubs européens de recruter sa pépite portugaise. L’Italien a expliqué tout faire pour le prolonger. « Rafa sait que son processus de croissance est à Milan. Je pense qu'il y a une bonne possibilité de parvenir à un accord. Et cette saison, nous sommes encore plus forts » a-t-il déclaré.

Des recrues bien adaptées à Manchester United

Ce matin, en feuilletant The Manchester Evening News, on apprend qu’Erik ten Hag a changé sa manière d'entraîner depuis qu’il a quitté l’Ajax pour le nord-ouest de l’Angleterre. En fait, en parlant de son premier mois à Manchester, Antony a révélé à quel point le coach a adapté ses séances à l’intensité de la Premier League. L’Auriverde a aussi expliqué s’être rapidement adapté au championnat et au club. « Les gens m'ont vraiment bien accueilli et je me sens chez moi », a-t-il expliqué. Une autre recrue s’est rapidement acclimatée aux exigences du championnat Anglais : Lisandro Martinez. Fortement critiqué pour ses débuts, surtout à cause de sa petite taille, il a fait taire ses détracteurs en s’imposant comme titulaire. S'adressant à TyC Sports après la victoire de l'Argentine sur le Honduras, Martinez a répondu aux critiques qui lui ont été adressées : « Pour être honnête, c'est un rêve qui devient réalité de jouer dans un aussi grand club que Manchester United, et surtout de jouer en Premier League, qui est selon moi l'un des meilleurs championnats du monde », a-t-il affirmé.