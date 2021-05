Bayern : Robert Lewandowski évasif sur son avenir

Au cours d'un long entretien accordé à Kicker en Allemagne, Robert Lewandowski (32 ans) est revenu en long, en large et en travers sur sa saison fantastique avec le Bayern Munich marqué par le record de buts inscrits en Bundesliga (41). Le Polonais n'a évidemment pas pu échapper aux questions sur son mercato, alors que les rumeurs commencent à évoquer un possible départ.

«(Cela vous dérange-t-il que le Bayern suive Erling Haaland (Borussia Dortmund) ?) Non. Je ne suis pas intéressé par les rumeurs de transfert. (Votre travail au Bayern est-il terminé ?) Je n'ai pas encore vraiment pensé à cela. (N'est-ce pas ennuyeux à un moment donné d'être toujours champion et de marquer le plus de buts en championnat ?) Pas à mes yeux», a-t-il expliqué. Évasif.