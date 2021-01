Barça : la réaction d'Antoine Griezmann après son doublé

Auteur d'un gros match et d'un doublé face à Grenade (4-0), Antoine Griezmann, qui a connu une nouvelle période sombre avec le Barça et qui avait perdu sa place de titulaire, avait forcément le sourire à l'issue de la rencontre.

S'il a dédicacé ses deux buts à ses enfants, Grizi a indiqué qu'il fallait qu'il saisisse ce type d'opportunité, à l'instar de ses compatriotes Umtiti et Dembelé, eux aussi très bon ce soir. «Nous sommes plus efficaces et il faut continuer comme ça. Quand on est attaquant, parfois rien ne rentre et d'autres tout va au fond. Avec Ousmane Dembelé et Samuel Umtiti, on doit saisir nos opportunités, comme ce soir. Les buts sont pour mes enfants».