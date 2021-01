Le Barca enchaine grâce aux doublés de Messi et Griezmann

La suite après cette publicité

18ème journée de Liga aujourd'hui. Le Barca confirme son très bon début d’année 2021 ! 3 matchs, 3 victoires. D’abord vainqueur de Huesca et de l’Athletic Bilbao, ils disposent ce soir de Grenade sur un score lourd : 4-0, pourtant contre une formation solide à domicile. Concernant les compositions : côté barcelonais, on reproduit la formule qui avait fonctionné face à Bilbao. Seule la charnière change, Araujo d’abord titulaire, se blesse à l’échauffement et laisse sa place à Umtiti qui se place aux côtés de Minguenza. À noter également le 600ème match de Busquets sous les couleurs catalanes. Du côté de Grenade, Kenedy est sur le banc, Gonalons sorti sur blessure face à Eibar est trop juste physiquement pour être dans le groupe.

Sur une passe contrée de Sergio Busquets, Griezmann se retrouve avec le ballon dans les pieds, se retourne et en profite : le français ouvre le score tôt dans le match. Le but est bien validé par la VAR, 4ème but pour Antoine Griezmann en Liga cette saison (12e, 0-1). Un peu plus de 20 minutes plus tard, Messi vient doubler la mise (35e, 0-2). Griezmann déborde côté gauche et décale pour l’Argentin dans l’axe, qui a tout le temps pour ajuster la cage de Rui Silva d’une magnifique frappe en pleine lucarne. Malgré une faute de main de Busquets au début de l’action, le but est bien validé. Un peu avant la mi-temps, Messi s’offre un doublé sur coup franc grâce à une faute obtenue par Pedri. Aux 18 mètres, à l’entrée de la surface, le sextuple Ballon d’Or tire côté opposé et vient placer le ballon dans le petit filet du gardien andalou, qui ne peut rien faire (0-3, 43e). 11ème but de Messi cette saison, meilleur buteur de la Liga.

Un Barca terrible d'efficacité !

En première mi-temps, ce Barca clinique. 3 tirs cadrés, 3 buts. Quel réalisme pour une équipe qui avait manqué de réussite ces derniers temps. Griezmann et Messi sont en feux ! Contre Bilbao au match précédent, la Pulga avait déjà été l’auteur d’un doublé. Au retour des vestiaires, Diego Martinez, l’entraineur de Grenade, décide de procéder à trois changements ! Carlos Neva, Montoro et Soldado laissent leurs places à Jesus Vallejo, Luis Milla et Luis Javier Suarez. Le rythme redescend d’un cran d’un coup, mais le festival va quand même continuer.

À la 63ème minute de jeu Griezmann va lui aussi inscrire un doublé sur une passe d’Ousmane Dembélé côté droit (0-4). Doublé de Messi, doublé de Griezmann. Juste après le quatrième but barcelonais, Koeman fait sortir Messi et Braithwaite fait son entrée. Autre changement étonnant, l'entrée du jeune Riqui Puig, très peu utilisé par l'entraîneur néerlandais cette saison. Grenade terminera même la rencontre à 10. À la 79ème, Jesus Vallejo, entré en début de seconde période est exclu ! Faute sur Braithwaite devant la surface, qui se présentait seul face au gardien. Le Barca monte en puissance en Liga et remonte au classement. Les Catalans sont 3ème à deux points derrière le Real, dauphin de l'Atletico, qui joue ce soir à 21h face à Osasuna.

