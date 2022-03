Manchester United cherche toujours le successeur de Ralf Rangnick

Nommé entraîneur intérimaire des Red Devils jusqu'à la fin de la saison en remplacement d'Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick ne devrait pas être maintenu à la tête de Manchester United, qui chercherait activement son successeur pour l'été prochain. Le directeur du football, John Murtough, a déclaré que le club mancunien travaillait pour identifier son prochain manager définitif.

«Nous menons actuellement un processus approfondi en vue de la nomination d'un nouveau manager permanent qui prendra ses fonctions cet été, avec l'objectif de nous remettre en course pour les titres nationaux et européens», a-t-il expliqué. Pour rappel, Erik ten Hag, l'actuel technicien de l'Ajax Amsterdam et Mauricio Pochettino, qui ne devrait pas s'éterniser au PSG, sont les favoris.