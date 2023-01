Le Stade Rennais est sous le choc après la terrible blessure de Martin Terrier

2022, une année exceptionnelle pour Martin Terrier. Titulaire en puissance au Stade Rennais, l’attaquant a été monstrueux, répondant plus que jamais aux attentes et aux espoirs placés en lui. Sur l’année civile, l’ancien joueur du LOSC a marqué 23 buts toutes compétitions confondues. Si on s’intéresse uniquement à l’exercice 2022-23, le Français a trouvé la mire à 12 reprises. Sa dernière réalisation date d’hier soir. L’attaquant de 25 ans a ouvert le score face à Nice (victoire 2 à 1). De quoi commencer 2023 de la meilleure des manières. Mais tout a basculé très rapidement.

La suite après cette publicité

Au duel avec Jordan Lotomba, Terrier s’est écroulé en tenant son genou et en hurlant de douleur (32e). Il a ensuite été évacué sur civière. Un très gros coup dur pour le natif d’Armentières, stoppé en plein élan alors que son nom était cité en équipe de France et dans la rubrique mercato (Tottenham, Arsenal, Newcastle). Même si le Stade Rennais va devoir attendre les résultats des premiers examens, beaucoup redoutent une rupture des ligaments croisés du genou. Bruno Genesio en fait partie, lui qui semblait dépité après la rencontre. Ses propos sont relayés par Ouest-France.

À lire

Rennes : Bruno Genesio et Benjamin Bourigeaud réagissent à la blessure de Martin Terrier

Genesio est pessimiste

«Pour l’instant, non (il n’avait pas de nouvelles de Terrier). C’est le gros point noir de la soirée, qui aurait été presque parfaite sans cette blessure. On aura plus de nouvelles demain (mardi). Pour l’instant, il a le genou qui a bien gonflé, mais on n’a pas de diagnostic. C’est beaucoup trop tôt (…) Ce n’est jamais très bon. Quand le genou tourne et qu’il gonfle, ce n’est jamais bon signe. Mais pour l’instant, je ne peux pas en dire plus. C’est impossible d’avoir un diagnostic tout de suite après le match».

La suite après cette publicité

Benjamin Bourigeaud a également été choqué. «Après sa blessure, on s’est réuni pour se dire qu’on allait jouer pour lui. Quand il est sorti, je lui ai serré la main. Il m’a dit de gagner le match. Je lui ai dit qu’on le ferait pour lui. On l’a senti triste et abattu dans le vestiaire. Ça peut être grave.» En effet, il pourrait être absent six mois, voire beaucoup plus si bien évidemment il s’agit des "croisés". La perte de l’ex-joueur de l’OL serait terrible pour les pensionnaires du Roazhon Park a assuré Bruno Genesio.

Le mercato comme solution ?

«Martin est un joueur très important. C’est un leader d’attaque, capable de marquer, de faire marquer. Encore ce soir, c’est lui qui ouvre le score, il marque un deuxième but refusé pour hors-jeu. Il est aussi très important dans la construction de notre jeu, donc évidemment, ce sera une absence très difficile à combler. Mais il y a aussi des joueurs qui sont là, qui n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu ces derniers temps, et qui auront la possibilité de se montrer. Mais on est très triste pour lui parce qu’il était vraiment sur une bonne dynamique. En dehors de perdre un très bon joueur, c’est pour lui qu’on est triste avant tout».

La suite après cette publicité

Les Bretons, très pessimistes concernant la blessure de Terrier, vont peut-être devoir se pencher sur son remplacement lors de ce mercato. Mais là encore, Bruno Genesio pense que ce sera compliqué. « Remplacer Martin, trouver des joueurs de cette qualité au mercato, c’est impossible, considérait Genesio. On va réfléchir, se poser, attendre le verdict médical. Mais il y a des joueurs capables de pallier son absence, ou la possibilité d’un système différent (4-3-3). C’est une réflexion qu’on aura. » Rennes pourra compter sur des éléments comme Doku, Sulemana ou Doué. Mais sans Martin Terrier, la vie sera forcément plus difficile.