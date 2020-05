Eduardo Iturralde : « 90% des arbitres de Liga soutiennent le Real Madrid »

Sa bio Twitter présente le personnage : «31 ans à exercer la profession d'arbitre, 17 ans en première division et 15 ans comme arbitre international, jusqu'à ce que je m'en lasse». Retraité des pelouses de Liga depuis 2012, Eduardo Iturralde González, 53 ans, n'en a pas pour autant terminé avec le football. L'homme qui a rangé son sifflet suite à des différends avec le Comité technique espagnol officie désormais sur la Cadena SER, où il intervient dans l'émission El Larguero. Et dernièrement, l'ancien arbitre a livré quelques déclarations surprenantes sur son ancienne corporation.

A la question combien d'arbitres supportent le Real Madrid et combien supportent le FC Barcelone, Eduardo Iturralde González a répondu «90% sont en faveur du Real Madrid, 10% soutiennent le FC Barcelone». Avant d'ajouter, «70% ou 80% de la population espagnole est derrière le Real Madrid, bien que maintenant les jeunes soient plutôt pour le Barça, à cause des titres remportés par Guardiola ou Messi». En 2014, l'ex-arbitre avait déjà déclaré :« les arbitres du football espagnol ne viennent pas de Mars. Vous devenez arbitre parce que vous aimez le football, et si vous aimez le football, je pense qu'il n'y a personne qui n'aime pas une équipe. J'ai la chance d'être né à Bilbao et à Bilbao, les gens supportent l'Athletic. Cependant, dans le reste de l'Espagne, la majorité des gens supportent le Real Madrid ou le FC Barcelone car ce sont les équipes qui gagnent, c'est un fait».