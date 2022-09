Galatasaray : Mauro Icardi revient sur son choix de carrière

Débarqué à la dernière minute du PSG, Mauro Icardi a trouvé un point de chute à Galatasaray, en Turquie. Quelques heures après son transfert, l'attaquant argentin a expliqué son choix de s'exiler en Turquie. «J'ai été très impressionné qu'ils (les supporters) aient montré tant d'amour dès mon arrivée. J'ai reçu de nombreuses offres cet été. J'ai eu un long dialogue avec Erden Bey. C'est pour ça que je suis venu ici».

«Je suis venu ici lorsque je jouais pour le PSG et j'ai marqué un but dans ce stade. Maintenant, je défendrai le maillot de Galatasaray et j'espère que je continuerai à marquer des buts ici et à partager ma joie de marquer des buts pour Galatasaray», a-t-il ajouté sur le site officiel du club stambouliote.