Atlético : Diego Simeone adresse un message à João Félix

João Félix (24 ans) a effectué sa reprise à Madrid. Le Portugais espérait que sa situation personnelle serait réglée bien avant mais ce n’est pas encore le cas. Si un retour au Barça a été évoqué, Benfica et Aston Villa semblent être les plus chauds sur ce dossier. En attendant que son cas soit réglé, l’ancien de Chelsea s’entraîne et joue sous les ordres de Diego Simeone. Un entraîneur avec lequel ses relations sont plutôt fraîches.

Ce lundi, El Cholo a été invité à s’exprimer au sujet de son joueur en conférence de presse. «Il a fait un bon match pendant les 45 minutes qu’il avait à jouer. C’est un footballeur de l’Atlético de Madrid et pendant qu’il sera ici, nous le jugerons en fonction de son travail, comme nous le faisons avec tous les membres de l’équipe.» Une bonne nouvelle pour João Félix, qui n’a pas été ménagé par les fans des Colchoneros.