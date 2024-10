LdN : l’Autriche écrase la Norvège, la Grèce s’impose contre l’Irlande, égalité entre les Îles Féroé et la Lettonie

La Norvège d’Erling Haaland se déplaçait, ce dimanche soir, au Raiffeisen Arena (Linz) pour affronter l’Autriche, pour le compte de la 4e journée de la Ligue des nations. Il n’a fallu que huit minutes de jeu pour voir le premier but de cette rencontre, sur cette frappe puissante de Marko Arnautović, pour donner l’avantage aux Autrichiens (8e). Mais peu avant la fin de la première période, Alexander Sørloth réussit à recoller au score pour la Norvège (39e). Son but ne retarda malheureusement que de peu l’inévitable rouleau compresseur autrichien. Au retour des vestiaires, les hommes de Ralf Rangnick ont déroulé. D’abord avec Arnautović (49e), qui s’est offert un doublé sur penalty. Puis, grâce à Philipp Lienhart (59e), Stefan Posch (63e) et Michael Gregoritsch (71e), pour permettre à l’Autriche de s’imposer largement (5-1) et de revenir à hauteur de son adversaire du soir dans ce groupe 3 de la voie B.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Norvège 7 4 0 2 1 1 6 6 2 Autriche 7 4 7 2 1 1 11 4

Toujours dans cette voie B, la Grèce recevait l’Irlande, dans le groupe 2. La sélection hellénique s’est imposée (2-0) grâce à des buts d’Anastasios Bakasetas (48e) et de Petros Mantalos (90e+2). Enfin, les Îles Féroé et la Lettonie s’affrontaient dans le groupe 4 de la voie C. Hanus Sørensen (40e) a donné l’avantage aux Féroïens, juste avant la mi-temps, avant que Dario Sits (69e) n’égalise pour les Lettons. Les deux nations se sont finalement quittées sur une égalité (1-1).

Tous les résultats de 20h45

Voie B

Groupe 2

Grèce 2 - 0 Irlande : Anastasios Bakasetas (48e), Petros Mantalos (90e+2)

Groupe 3

Autriche 5 - 1 Norvège : Marko Arnautović (8e et 49e), Philipp Lienhart (58e), Stefan Posch (63e) et Michael Gregoritsch (71e) / Alexander Sørloth (39e)

Voie C

Groupe 4

îles Féroé 1 - 1 Lettonie : Hanus Sørensen (40e) / Dario Sits (69e)